Slik blir nye Vipps: Vil gjøre mobilen din til kasseapparat

Driftssjef Dennis Ejnebrand på burgerrestauranten Munchies på Grünerløkka er med og tester ut fremtiden for Vipps - VippsGo.

– Kundene vil kunne forhåndsbestille uten å måtte ringe, og de kan betale uten å stå i kø. Planen er å tilby hurtigutlevering for kunder som betaler med Vipps, sier Ejnebrand til E24.

Vipps har et pilotprosjekt i samarbeid med Munchies, og er i ferd med få på plass nye VippsGo.

– Nå jobber vi på spreng med integrering av kassesystemer, og så vil vi teste dette før vi går live, sier Ejnebrand.

Vipps-sjef Rune Garborg er i ferd med å bestille en burger og kaffe med Vipps på mobilen, mens han starter presentasjonen av nye VippsGo torsdag for pressen på Munchies.

– Vipps var laget for venn til venn betaling. Nå blir det fra kunde til bedrift betaling, sier Garborg.

MENYEN RETT I MOBILEN: Restauranter kan legge inn menyer i Vipps-appen, slik at kunder enkelt kan betale for maten på forhånd direkte i mobilen, uten å måtte stå i kø for å betale.

Vil endre måten vi gjør bestillinger på



– Jeg tror dette kommer å endre måten kundene gjør bestillinger på serveringssteder. Ditt første møte med servitøren blir når du kommer inn på serveringsstedet, og deretter når du blir servert bestillingen, sier Garborg til E24.

Han peker på at med VippsGo gjør du som kunde bestillingen selv på mobilen. Han understreker at dette bidrar til å profesjonalisere restauranter og butikker digitalt.

Garborg viser til at de arbeider med å gjøre mobilen til normalen i alle betalingssituasjoner. Han håper at om noen uker skal 10.000 butikker ha VippsGo på plass.

– I løpet av ett år håper vi på at 50.000 tilbyr betaling via VippsGo, da har vi med det meste av den norske handelsstanden, sier Garborg.

BESTILLER BURGER: Vipps-sjef Rune Garborg bestiller burger og kaffe samtidig som han presenterer nye Vipps.

Mobilbetalingskrig

I februar meldte DNB at over 100 banker kommer inn på eiersiden i Vipps sammen med DNB. Samtidig overførte Sparebank 1 satsingen på mCash til Vipps.

Bakgrunnen for at så mange banker samler seg om Vipps er at de vil stå sammen i kamp mot nåværende og kommende konkurrenter på mobilbetaling.

I høst hardnet mobilbetalingskrigen for alvor til da det ble klart at Nordea allierte seg med Danske Bank om MobilePay.

I tillegg vil EU-direktivet Payments Services Directive 2 (PSD2) gjøre det enklere for flere aktører å konkurrere med bankene etter 2018.

– Aktørene vil med PSD2-direktivet i ryggen kunne be bankene om saldo, kontoopplysninger og utføre betalinger på vegne av kundene, sier Garborg.

PORTAL FOR MOBILBUTIKKEIERE: Produktsjef for VippsGo, Geir Øiestad, viser hvordan selskaper enkelt registrerer produkter og menyer i en egen portal på nett for VippsGo-butikker.

Skal få satt opp mobilbutikk på 30 minutter



Produktsjef for VippsGo, Geir Øiestad, mener at det skal ta mindre enn en halv time for et selskap å bestille og sette opp VippsGo. På en time eller to skal mobilbetalingen være live.

– Dette er fremtiden for Vipps. Mange små butikker kan ikke utvikle egne apper for mobilbetaling, og det er stor motstand blant brukere å laste ned en app for hvert betalingssted, sier Øiestad til E24.

Han trekker frem at brukersteder som har et plutselig rush av folk, ofte ikke har nok betalingsterminaler. Dermed går de glipp av salg.

Så mye vil det koste selskap å motta betalinger



Selskaper som skal bruke VippsGo, vil kunne velge mellom to prisprogrammer.

– Selskapene kan velge å betale 2,25 prosent per transaksjon de tar imot, eller å betale et månedlig gebyr på 49 kroner i tillegg til 1,75 prosent per transaksjon, sier Øiestad.

Til sammenligning er standardgebyret på betalinger som selskaper mottar via kundenes kredittkort 1,99 prosent per transaksjon.

Et annet alternativ er betaling med vanlig bankkort med BankAxept, men da er det ikke mulig med forhåndsbetaling. En BankAxept-terminal koster 10.000 kroner i året for selskapet. I tillegg koster det selskapet rundt 20 øre i gebyr per transaksjon det mottar med BankAxept.