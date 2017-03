«Tysklands dummeste bank» overførte fem milliarder euro ved et uhell

Dette melder flere internasjonale medier.

Ifølge Bloomberg overførte KfW i februar over fem milliarder euro, tilsvarende drøyt 45 milliarder norske kroner, til fire andre banker.

Bakgrunnen var en teknisk feil som gjentok enkeltbetalinger mange ganger, ifølge kilder med kjennskap til saken.

«KfW oppdaget systemets feilbehandling veldig tidlig i prosessen, avsluttet umiddelbart de uønskede handlingene og startet den nødvendige prosessen med å analysere årsakene», skriver banken i en e-post til nyhetsbyrået.

«Menneskelig svikt»



Personen bak tabben er en «erfaren datautvikler» som begikk en feil da han jobbet med programvaren til bankens interne betalingssystem Swift den 20. februar.

Banken skal ha fått pengene raskt i retur.

«Feilen ble raskt identifisert og eliminert, og beløpet som var overbetalt ble vellykket krevd tilbake. Vi beklager at denne hendelsen under arbeid med systemene kunne finne sted, grunnet menneskelig svikt relatert til en konfigurasjonsfeil», skriver banken videre.

Finanskriseblunder



Tittelen «Tysklands dummeste bank» stammer imidlertid ikke fra denne hendelsen, men et annet uhell som fant sted under finanskrisen.

Den gang var det ikke bare å overføre pengene tilbake ...

I 2008 overførte nemlig KfW over 300 millioner euro, den gang tilsvarende 2,4 milliarder kroner, til Lehman Brothers den samme dagen som mottageren slo seg konkurs. Pengene gikk selvsagt direkte inn i konkursboet, og gikk tapt for KfW.

Ifølge New York Times utløste denne hendelsen politisk ramaskrik. Den tyske stat, som eier 80 prosent av KfW, og sinte skattebetalere hadde en høne å plukke med banken for milliardtapet.

Regjeringssjef Angela Merkel var blant stemmene som rettet skarp kritikk mot banken.

Det ga i tillegg banken det lite flatterende tilnavnet «Tysklands dummeste bank», smurt utover forsiden på landets største avis, Bild.

Den tyske skattebetalerforeningen krevde etterforskning av hendelsen og endringer i ledelsen.

– Det er ikke tilstrekkelig å spille ned finansielle transaksjoner som tekniske feil, mente foreningen, og la til at pengeoverføringer er blant de helt grunnleggende elementene innen bankvirksomhet.

Pølsefingre



Til KfWs forsvar, er de ikke alene om å bli rammet av menneskelige feil.

I finansverden handler det ofte om såkalte «pølsefinger»-tabber, som amerikanerne kaller «fat finger». Det defineres gjerne som en menneskelig feil forårsaket av at noen trykker på feil knapp på datamaskinen.

Det er flere eksempler på at inntasting av et siffer for mye eller feil kontonummer kan få enorme konsekvenser.

Et eksempel på dette fant sted i 2015, da Deutsche Bank overførte nesten seks milliarder dollar til et hedgefond. Feilen skal ha blitt gjort av en ung ansatt mens sjefen var på ferie.

Det mest omtalte eksempelet er kanskje under det amerikanske børskrakket – omtalt som «flash crash» – i mai 2010.

Hurtig og uventet falt den amerikanske børsindeksen Dow Jones over tusen poeng, den nest største svingningen i indeksens historie. I etterkant av hendelsen ble det ganske raskt pekt på som en «pølsefinger»-tabbe, selv om det er omdiskutert hva som faktisk forårsaket det kraftige børsfallet.

Her hjemme har det også vært eksempler på det som ofte omtales som «pølsefingre». Blant annet spratt kursen i Statoil i været høsten 2014, muligens etter denne typen aktivitet hos et norsk meglerhus.

Øvrige kilder: Reuters, NTB, Financial Times.