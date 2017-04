Wells Fargo krever 650 mill. fra tidligere toppledere

Mandag varslet styret at det vil kreve 75 millioner dollar, om lag 650 millioner norske kroner, i kompensasjon fra tidligere CEO, John G. Stumpf, og tidligere sjef for bankens filialnett, Carrie L. Tolstedt, skriver New York Times.

Stumpf og Tolstedt har fått mye av skylden for saken som slo ned som en bombe i banken i september i fjor.

Da ble det avslørt at tusenvis av ansatte var innblandet i opprettelsen av to millioner fiktive konti. På den måten nådde de salgsmålene sine og utløste bonuser fra arbeidsgiveren.

Varsellampene burde blinket



I en 113 sider lang rapport som styret fremla, fremkommer resultatene av en seks måneders gransking som advokatfirmaet Shearman & Sterling har foretatt av kulturen i banken.

Ifølge rapporten er det tydelig hvor problemene lå: Banken var for desentralisert, noe som ga avdelinger som Tolstedt’s for mye frihet til å gjøre det den ville, uten å måtte svare til overordnede, underordnede eller kolleger på samme nivå. Det gjorde også at praksisen pågikk lenge uten å bli oppdaget.

Men varsellampene burde blinket, ifølge rapporten:

En svært stor andel av de nye kontoene ble det aldri satt penger inn i. Og regionale ledere ba sine sjefer om å droppe salgsmålene, som de mente var urealistiske og dårlige for kundene.

I Arizona og Los Angeles, der denne kulturen ifølge rapporten kom tydeligst frem, ba ledere sine ansatte eksplisitt om å selge kontoer til folk som ikke trenger dem.

Tolstedt beskyldes for ikke å ha gjort en god nok jobb med å rydde opp og for å ha holdt skjult antallet ansatte som ble sparket for å sette opp falske kontoer. Hun skal også ha underdrevet saken da hun la den frem for styret i 2015.

Stumpf på sin side, skal ha blitt advart av en rekke ansatte så tidlig som i 2012.

Gikk på dagen



I arbeidet med rapporten har Shearman & Sterling intervjuet 100 nåværende og tidligere ansatte og gjennomgått 35 millioner dokumenter.

Forholdet går tilbake til 2011, og det amerikanske forbrukerbyrået for finanstjenester (the Consumer Financial Protection Bureau/CFPB) har gitt banken bøter på til sammen 185 millioner dollar.

5.300 ansatte måtte gå da kundejukset i storbanken ble avslørt.

Tidligere toppsjef i Wells Fargo, John Stumpf, gikk på dagen i oktober.