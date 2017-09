Bitcoin-ekspert advarer mot å investere i kryptovaluta: – Det er som å spille lotto

– Man sier at kun ett av ti oppstartsselskaper overlever, jeg tror enda færre selskaper som utfører ICO's overlever, sier Jon Ramvi.

Ramvi er grunnlegger at Blockchangers og er blitt pekt på som en av de beste blokkjede-ekspert i Norge. Han mener at man skal være veldig forsiktig før man eventuelt putter sparepengene sine i bitcoin for å være med på en opptur.

– Hvis man har penger liggende og ikke har noe problem med at de forsvinner, så kjør på, men dette er lotto, sier han.

Tidligere denne uken ble det klart at Kina forbyr såkalte Inital Coin Offerings (ICO), med andre ord investeringer i nye alternative kryptovalutaer. Nyheten fikk prisene på ulike kryptovalutaer til å falle kraftig.

Når et selskap henter penger gjennom en ICO er det også stor fare for at eksterne aktører prøver å svindle penger fra investorene, ofte kalt phishing.

– Det er jo litt ville-vesten tilstander for tiden, og folk må passe seg på for phishing og annen svindel som er utbredt når det kommer til ICOs. Politiet er vel ikke helt på ballen her, sier Ramvi.

Prisen på bitcoin har skutt i været dette året, og var på et tidspunkt verdt over 5000 dollar.

Hør E24s podcast om Bitcoin: En boble eller fremtidens byggekloss?

Hedgefond holder seg unna

E24 har tidligere skrevet om hvordan mange prominente internasjonale fond som Andressen Horowitz, Sequoia Capital og Union Square Ventures har investert i fondet Metastable. Fortune omtaler fondet som et hemmelighetsfullt fond som kun investerer i bitcoin og kryptovaluta.

Analytiker Menon Economics og ekspert på blokkjede-teknologi, Torbjørn Bull Jenssen, mener tiden er moden for å endre på dette.

– Jeg synes det er overraskende at ikke flere hedgefond ser til Bitcoin fordi det er så mye omtalt i media og så utrolig mange smarte folk som investerer i teknologien, sier Jenssen.

– Ikke interessant

Seniorøkonom i hedgefondet Nordkinn Asset Management Bjørn Roger Wilhelmsen tror ikke de vil investere i kryptovalutaer hverken nå eller i fremtiden.

– Våre fond drives av makroøkonomiske analyser og forventninger til politiske beslutninger, det gjør ikke kryptovalutaene, og derfor er ikke det interessant for oss, sier han.

– Bitcoin er også en valuta, har dere i det hele tatt vurdert muligheten?

– Det er et godt spørsmål, men vi har faktisk ikke vurdert det i det hele tatt. Og selv om kryptovalutaer kan komme til å bli regulert i fremtiden, så drives det ikke av makroøkonomiske forhold, og derfor blir det nok aldri interessant for oss å investere, sier Wilhelmsen.