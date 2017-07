I natt kan bitcoins blokkjede splittes i to

Bitcoin-miljøet har i lang tid vært enige om at noe må gjøres for å øke kapasiteten på bitcoin-nettverket slik at det kan håndteres flere transaksjoner per sekund.

Det har imidlertid vært stor uenighet knyttet til hvordan man skal løse dette på best mulig måte.

Den ene muligheten var å komprimere informasjonen i blokkjeden, slik at man får gjort flere transaksjoner. Den andre løsningen var å øke størrelsen på blokken.

Tidligere i sommer ble partene enige om en oppgradering som innebar begge deler. Denne fikk navnet SegWit2x, også kalt «New York-avtalen». Enigheten ga et stort prishopp for kryptovalutaen.

I første fase, som iverksettes 1. august, kommer det en oppdatering hvor informasjonen i blokkjeden er komprimert. Det ventes også at det kommer en annen stor endring som en reaksjon på dette, forteller leder i Norges Bitcoin- og Blockchainforening, Stephan Nilsson.

– Det finnes en del grupper som ikke stoler på at del to av avtalen vil bli gjennomført, altså at størrelsen på blokken dobles i november. De har sagt at de skal gjøre en «chain split», der man lager en kopi av bitcoin kalt Bitcoin Cash. Det er dette vi tror kommer til å skje tirsdag, sier Nilsson til E24.

Får automatisk Bitcoin Cash

Oppdateringen av programvaren er en såkalt soft fork. De som handler bitcoin må selv oppdatere sin programvare for å få tilgang til de nye funksjonene i Bitcoin Segwit.

Når splittelsen av blokkjeden skjer vil innehaverne av kryptovalutaen imidlertid automatisk eie like mange av begge bitcoin-variantene.

– Har du en bitcoin i dag, vil du ha en Bitcoin Segwit og en Bitcoin Cash i morgen, sier Nilsson.

Det er uvisst hvilken av disse to som kan sies å være den «originale Bitcoin», ettersom det originale også blir endret som følge av oppgraderingen.

POSITIV: Stephan Nilsson tror oppdateringen i bitcoins blokkjede vil være utelukkende positiv, selv om uenighet rundt løsningene antagelig vil gjøre at blokkjeden vil splittes i to i natt.

– Uansett positivt

De to partene i bitcoin-miljøet har tro på hver sin variant av de to bitcoins som vi høyst sannsynlig vil operere med fra i morgen.

I dag er én bitcoin verdt rundt 2.700 dollar. Estimatene for Bitcoin Cash er ifølge CNBC på rundt 288 dollar. Nilsson presiserer at dette bare er gjetninger.

– Om en av de blir mer verdt enn den andre kommer an på hvordan markedet reagerer i tiden fremover. Mange tror prisen kommer til å gå mye opp på Bitcoin Cash, og at markedet vil like denne varianten bedre. Men det er vanskelig å spå, sier Nilsson.

Det har blitt spekulert i om mange som ikke har troen på Bitcoin Cash vil selge disse unna umiddelbart. Nilsson råder derimot til å ha is i magen.

– Det tryggeste man gjør er å holde på begge varianter og se hvordan markedet reagerer. Kanskje blir det win-win for begge varianter, sier han.

Nilsson peker også på at man den siste tiden har sett at bitcoin har hentet inn tapt verdi raskt etter negative nyheter. Han tror at dette vil være tilfellet denne gangen også.

– Vi kan komme til å se et dukk i prisen i morgen, men den vil antagelig gå raskt opp igjen. Uansett hva som skjer er dette positivt for bitcoin i det lange løp, og verdien kan gå betydelig opp den nærmeste måneden, sier Nilsson.