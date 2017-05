Kraftig bitcoin-oppgang

Lørdag satte bitcoin ny rekord da kursen nådde 2.061,88 dollar, det samme som 18.179 kroner, en oppgang på 4.5 prosent, melder CNBC.

Bitcoin-oppgangen skyldes økt etterspørsel fra japanske og kinesiske investorer, hvor Japan sto for nesten 55 prosent av handelsvolumet, en økning på 40 prosent fra torsdag.

Japanske yen har per i dag den største andelen av verdens bitcoin-handel, som bidrar til å presse prisen på kryptovalutaen oppover, skriver CNBC.

Fredag morgen var bitcoin-kursen på intet mindre enn 1.951,87 dollar, tilsvarende 17.209 kroner, hvilket er en oppgang på mer enn seks prosent fra forrige uke, ifølge CNBC.

Det vil si at bitcoin har en samlet markedsverdi på 31,89 milliarder dollar, nesten 281,3 milliarder kroner.

BRASIL BOOSTER BITCOIN: Korrupsjonsanklagene mot den brasilianske presidenten Michel Temer skaper poltisk usikkerhet, som videre hever verdien til kryptovalutaen bitcoin.

– Buffer mot politisk kaos



Bitcoin har tidligere fungert som en sikkerhet for investorer når det hersker politisk ustabilitet, og både i Brasil og USA er den politiske usikkerheten stor.

Den brasilianske presidenten Michel Temer blir anklaget for korrupsjon, mens det ulmer i Det hvite hus etter at president Trump sparket FBI-sjef James Comey og presidentens sikkerhetsrådgiver Michael Flynn anklages for russisk samarbeid. I tillegg spekuleres det i om Trump klarer å levere på valgløftene sine angående skatt, deregulering og investeringer i infrastruktur.

– Bitcoin-handel fungerer som en buffer mot politisk kaos, sa Brian Kelly til CNBC torsdag etter at bitcoin-aksjen steg med 3.5 prosent.

Kelly leder sitt eget investeringsselskap BK Capital, som spesialiserer seg på global makro- og kryptovalutainvesteringer.

Bitcoin i nettbanken

I forrige uke åpnet Skandiabanken en ny funksjon, hvor kundene deres får oversikt over deres plasseringer i kryptovaluta direkte i nettbanken.

I første omgang tilbys tjenesten til kunder som benytter bankens betalingsløsning, og kjøp og salg må fortsatt gjøres i andre kanaler.

– Etter at Japan erklærte bitcoin for en lovlig valuta, framstår kryptovalutaen som mer stabil enn tidligere. I tillegg får stadig flere nordmenn øynene opp for digitalvalutaen, sa Christoffer Hernæs, leder for innovasjon og utvikling i Skandiabanken, til E24 i forbindelse med den nye nettbankfunksjonen.