Ny rekord: Bitcoin bikker 7000 dollar

Saken oppdateres.

Bitcoin som er opp 8,17 prosent ifølge E24s børs torsdag formiddag har hatt en eventyrlig uke og kostet 6.131 dollar på tirsdag.

Det verdsetter den samlede verdien av Bitcoin i omløp til over 116 milliarder dollar.

Dette koster bitcoin på diverse kryptobørser:

Den største europeiske kryptobørsen Kraken: 7.023,3 dollar



Den japanske børsen Bitflyer: 6.913,0 dollar



Coinbase eller GDAX: 7.049,9 dollar

Oppgangen kommer etter at børsoperatøren CME Group tirsdag uttalte at de vil åpne for handel med finansielle kontrakter basert på Bitcoin i fjerde kvartal.

De siste 12 månedene er oppgangen på hele 800 prosent.

Andre kryptovalutaer lider

Også bitcoin cash (BCH) er kraftig opp torsdag, hele 16,06 prosent til 656,49 dollar per mynt.

Det samme gjelder ikke resten av de ledende kryptovalutaene, hvor samtlige synker på bitcoins prisrally.

Ethereum som er verdens nest største kryptovaluta målt i markedsverdi er ned 6,41 prosent til 284,23 dollar mynten.

IOTA som er grunnlagt av norske David Sønstebø har også en røff dag på kryptobørsene og er ned 8,87 prosent til 0,34 dollar per mynt.

Ny splitt på vei

Men det er ikke bare at Wall Streets omfavnelse av bitcoin som kan være årsaken til prishoppet.

Ifølge Stephan Nilsson i Norges Bitcoin-og Blockchainforening har det florert rykter de siste dagene om at Kina på nytt vil godta bitcoin-handel.

– Det jeg tror er en av årsakene til prisøkningen i helgen er rykter om at Kina på nytt vil godta bitcoin-handel.

Rundt 19. november vil bitcoin splittes på ny, på samme måte som i august.

I etterkant av den forrige splitten fikk bitcoin et prishopp ettersom markedet reagerte positivt på at det var oppnådd enighet om to nye valutaer.

I midten av november vil man potensielt sitter på tre ulike bitcoins, og det er fremdeles ikke klart hvilken av de to nye som vil få retten til å kalle seg bitcoin (BTC).