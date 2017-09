Å kjøpe bitcoins eller andre kryptovalutaer kan være utfordrende, og der noen ser problemer ser andre muligheter.

Ole Andre Torjussen bruker dagtiden med hjelm på hodet, men etter jobb driver han Bitcoinsnorway.no – som ifølge Torjussen selv er landets eneste portal for kjøp av bitcoin.

Det finnes imidlertid flere andre nettsteder hvor man kan kjøpe bitcoin av nordmenn.

– Hver dag får vi 50–100 nye kunder som kjøper bitcoin for mellom 300.000 og en million kroner om dagen, sier Stavanger-mannen til E24.

Verdien på bitcoin har steget kraftig det siste året, fra 600 dollar i august 2016 til over 4500 dollar per bitcoin i august i år.

Og i takt med verdiveksten, har også Torjussens kundemasse vokst, forklarer han.

Han forklarer at nordmenn har omsatt bitcoin for 500 millioner kroner i dagens kurs på Bitcoinsnorway sin nettportal.

– Det er helt enormt for tiden, vi har nå rundt 13.000 norske kunder.

God butikk

Selskapet som ble opprettet i 2012 har ingen faste ansatte, men Torjussen får hjelp til sikkerhet og utvikling av portalen.

– Det meste er automatisert, men fremover vil vi investere mer i videre utvikling og sikkerhet.

Byggingeniøren sier at det som startet som en hobby nå begynner å bli god butikk.

– Vi tjener penger på gebyrer, vi tar noen prosenter, ett prosent på innskudd og handel, samt for å sikkert lagre bitcoin hos oss, sier han.

Torjussen forklarer at mange ikke vet hvordan de best skal lagre kryptovalutaen, og tilbyr derfor sikker lagring som en tjeneste, noe han sier over halvparten av kundene benytter seg av.

På byggeplassen

På dagtid er Torjussen langt unna bitcoin-verden. Han jobber fulltid som byggingeniør, men håper å dedikere mer tid på den digitale valutahandelen snart.

– Jeg jobber hundre prosent som prosjektleder innen bygg og anlegg, så Bitcoinsnorway er en kveldsjobb akkurat nå, men det er i ferd med å bli noe større. Jeg håper jeg neste år kan drive på fulltid med dette, forklarer han.

Selv har Torjussen vært interessert i krypto-verden i mange år, og forklarer at han selv har store verdier i bitcoin, uten å ville kommentere akkurat hvor mye det er snakk om i kroner og øre.

– For mange år siden drev jeg å «minet» frem bitcoins, på det meste «minet» jeg frem en bitcoin om dagen, sier han.

Minere, som oversatt til norsk er gruvearbeiderne, er gruppen som holder bitcoin-nettverket oppe og fungerende. Ved hjelp av stor datakraft løser denne gruppen matematiske formler, og får bitcoins i lønn for arbeidet. Det er slik bitcoins blir til og nettverket fungerer.

STORHANDEL: Nordmenn har handlet bitcoin for 500 millioner kroner gjennom Torjussens portal ifølge ham selv.

Lagret i sveitsisk hvelv

Torjussen har flere titalls millioner kroner i bitcoin lagret for sine kunder, og det stiller strenge krav til sikkerheten. – Sikkerhetssystemet er bygget av 12 it-ingeniører fra USA, sier Torjussen. Flere lignende bitcoinportaler har tidligere blitt hacket. Det mest kjente tilfellet er Mt. Gox i Japan som i 2014 håndterte 70 prosent av alle bitcoin-transaksjoner, men som samme år gikk konkurs på grunn av et hackerangrep der rundt 450 millioner dollar i bitcoins forsvant. TRYGGE BITCOIN: Produktsjef i IF Line Gjengedal Ruud sier de ikke har en dedikert bitcoin forsikring, men har en løsning som forsikrer alle dataangrep. – Vi er forsøkt hacket, men det har gått bra. Vi har være for sterke for inntrengerne, sier Torjussen som legger til at de også har datakriminalitetsforsikring hos IF som forsikrer alle verdier knyttet til driften. Produktansvarlig Line Gjengedal Ruud i IF bekrefter forsikringen til E24. – Det er vanskelig å si nøyaktig hva som ville skjedd i dette tilfellet, men vi dekker potensielle krav kunder retter mot den forsikrede i forbindelse med tap, sier hun. Ruud legger til at de opplever stor pågang på denne typen forsikringer for tiden. For å være helt sikker på at verdiene er trygge, har Torjussen også valgt å finne sikkerhetsmetoder som er «offline». – 95 prosent av våre kunders verdier ligger lagret i et hvelv i Sveits, sier han.

STIGER KRAFTIG: Prisen på bitcoin har steget kraftig det siste året og har mangedoblet seg i verdi.