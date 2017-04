Svakere fra Norwegian

Saken oppdateres.

Flyselskapet Norwegian leverer et svakere resultat i første kvartal enn i samme kvartal i fjor.

Selskapets resultat etter skatt er på minus 1,492 milliarder kroner, mot minus 800 millioner kroner i samme kvartal ett år tidligere.

Resultatet er også svakere enn ventet.

På forhånd hadde et snitt av analytikere ventet et resultat etter skatt på minus 1,30 milliarder kroner, ifølge SME Direkt for TDN Finans.

Norwegians inntekter i første kvartal var på 5,41 milliarder kroner, fra 4,96 milliarder kroner i samme periode året før.

– Til tross for sterk passasjervekst, bidro høyere drivstoffkostnader, tøff konkurranse og en sterkere norsk krone til det negative resultatet, skriver Norwegian.

– Dette årets påske gjorde at inntekter flyttet seg til april, siden forrige års påske var i mars, legger selskapet til.

Økte i USA og Spania

Norwegian fraktet 6,7 millioner passasjerer i første kvartal, en økning på 14 prosent. Det var særlig i USA, Spania og Frankrike at selskapet vokste. I Norden var passasjerveksten på 6 prosent.

– Vi ser særlig effekten av høyere drivstoffkostnader kombinert med en sterkere krone mot det britiske pundet, euroen og den svenske kronen, som står for nesten halvparten av salget vårt, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian.

Selskapet lanserte 39 nye ruter i første kvartal, inkludert ruter mellom USA og Irland, Nord-Irland, Skottland og Norge.

Selskapet fikk levert syv nye Boeing 787-9 Dreamliner-fly i kvartalet.