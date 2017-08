Atomtrusler skaper uro i markedet: – Ubehagelig når det er så ustabilt

Det siste døgnet har den såkalte Vix-indeksen, ofte omtalt som «fryktindeksen», lagt på seg hele 44,37 prosent. Indeksen speiler den impliserte volatiliteten – svingningene – i indeksopsjoner på S&P 500 de neste 30 dagene.

Vix er nå oppe i 16,04 poeng, hvilket er det høyeste nivået siden mai. Det er også høyere enn snittet så langt i år, som er på omtrent 11,4.

Sjefstrateg Leif-Rune Rein i Nordea viser til at den tilsvarende volatilitetsindikatoren for Kospi-indeksen i Korea skjøt i været i forgårs, og at amerikanerne nå følger etter.

– Dette skyldes utelukkende den geopolitiske uroen, sier han til E24.

Atomtrusler



Nord-Korea har ifølge Washington Post nå skaffet seg atomvåpen, og president Kim Jong-un har kommet med uvanlig konkrete trusler om et mulig angrep mot den amerikanske øya Guam, som huser titusenvis av innbyggere og en amerikansk militærbase.

Den amerikanske presidenten Donald Trump har på sin side antydet at han vil jevne Nord-Korea med jorden, med en trussel om at det vil bli «ild og vrede som verden aldri før har sett maken til» dersom nordkoreanerne fortsetter å true USA.

Torsdag forsvarte Trump bemerkningene – og kom med nye.

– De [Nord-Korea, red.anm.] burde være veldig nervøse, for det vil skje ting med dem som de aldri trodde var mulig, OK? sa han ifølge Bloomberg.

Saken fortsetter under bildet ...

I FOKUS: Harde uttalelser mellom USAs president Donald Trump og den nordkoreanske lederen Kim Jong-un skaper uro.

Opphetet stemning



– Når geopolitisk uro slår til på denne måten har det en tendens til å eskalere. Men 99 prosent av gangene man får slike fall i markedet på grunn av denne typen uro, er det en kjøpsmulighet, fordi det heldigvis er sjelden at disse «worst case»-scenarioene inntreffer, sier Rein i Nordea.

EKSPERT: Leif-Rune Husebye Rein, sjefstrateg i Nordea.

Han mener at dette nok er tilfellet også i dag, selv om stemningen for øyeblikket er opphetet.

– Dette er jo to ledere vi ikke helt vet hvor vi har – for å si det mildt. Vi får bare håpe at de ikke gjør noe overilt, og jeg ville aldri posisjonert porteføljen for at de gjør det. Men det er klart at det er ubehagelig når det er så ustabilt, sier han.

Det er verdt å minne om at nivået på Vix-indeksen fortsatt ikke er spesielt ekstremt, sett over tid. Snittet etter finanskrisen er omtrent 17,4, altså høyere enn dagens nivå, og den høyeste noteringen de siste fem årene er på 53,29.

– 16 er ikke spesielt høyt, og ville i perioder blitt betraktet som lavt. Men vi kommer fra den laveste perioden historien, og da blir endringen voldsom fordi basen er lav, poengterer Rein.

Venter høyere svingninger



Partner og sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management viser til at den såkalte Vvix-indeksen, som måler forventet volatilitet på Vix, virkelig har tatt seg opp de siste dagene.

– Foreløpig er ikke volatiliteten veldig høy, men markedet begynner å vente høyere svingninger i VIX fremover, sier Wilhelmsen.

Wilhelmsen mener også at sannsynligheten for en reell oppblussing av den amerikansk-koreanske krigen er liten.

– Men effekten av en krig vil være katastrofal, i og med at det kan involvere atomvåpen. Så selv om sannsynligheten er liten, er konsekvensene så dramatiske at det påvirker, sier Wilhelmsen.

Aksjefall



I markedet for øvrig ser de globale aksjemarkedene ut til å gå inn i en tredje handelssesjon med moderat, men markant nedgang.

Oslo Børs åpner fredag ned rundt 0,75 prosent. I resten av Europa faller også samtlige av de større børsene, men ingen av dem er ned mer enn én prosent.

– Det er ikke dramatiske bevegelser vi ser i markedet. På aksjemarkedsindeksen MSCi World har det ikke vært mer enn en liten korreksjon. Det gjenstår å se om dette er begynnelsen på noe verre, eller om det går over. Alt vil avhenge av hva som skjer i konflikten mellom USA og Nord-Korea, sier Wilhelmsen i Nordkinn.

Man har ellers kunnet observere en del bevegelser mot det som regnes som trygge havner, altså investeringer med lavere risiko.

– Vi ser flukt til mer trygge havner gjennom større etterspørsel etter statsobligasjoner i for eksempel USA og Tyskland, og i valutamarkedet etter japanske yen og sveitserfranc. Dette er en typisk «risk off»-situasjon, sier Wilhelmsen.