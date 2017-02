Snapchat-selskap børsnoteres

Snap Inc. som er selskapet bak den populære Snapchat-tjenesten, offentliggjorde torsdag planer om børsnotering, skriver Wall Street Journal.

Selskapet noteres på New York Stock Exchange (NYSE), noe som anses som et tilbakeslag for Nasdaq-børsen, som lenge har vært den foretrukne børsen for teknologiselskaper.

Detaljene er ikke kjent, men selskapet ventes å verdsettes til et sted mellom 20 og 25 milliarder dollar, opplyser kilder med kjennskap til saken, til avisen.

Det vil dermed være den største børsnoteringen av et teknologiselskap i USA siden det kinesiske netthandelselskapet Alibaba Group Holding ble børsnotert i 2014.

Det er ventet at Snap vil være på børs i løpet av få uker.

Flere brukere



Selskapet presenterte torsdag resultatene sine for 2016 og meldte om en omsetning på 404,5 millioner dollar, samt et tap 514,6 millioner. Året før omsatte selskapet for 57,5 millioner dollar og hadde et tap 372,9 millioner dollar.

Analytikere og investorer venter at selskapet skal omsette for over 1 milliard dollar i 2017.

Ifølge Snap hadde Snapchat 158 millioner daglige brukere i gjennomsnitt i forrige kvartal, en økning på 48 prosent fra året før.