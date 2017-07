Den ukjente digitale valutaen har steget 3.977 prosent i år

Den tredje største kryptovalutaen XRP har hatt en eventyrlig vekst så langt i 2017.

XRP avsluttet andre kvartal med en pris på 0,263 dollar, noe som er en økning på 3.977 prosent så langt i år, skriver CNBC.

Det er selskapet Ripple fra San Fransisco som står bak kryptovalutaen, som ikke får like stor oppmerksomhet som bitcoin og ether.

Ifølge selskapet ble det i andre kvartal gjennomført transaksjoner i valutaen for over 11 milliarder dollar, omlag 88 milliarder kroner.

Ripple la i mai frem en plan for hvordan selskapet skal strukturere salget av valutaen, og dette skal ha økt interessen, ifølge selskapets XRP-markedsleder Miguel Vias. Han hintet i et intervju med CNBC om at det kan komme nye annonseringer fremover.

– Vi vil fortsette å jobbe for innpass på digitale markeder for å øke vekst og rekkevidde. Alt handler i grunnen om betalinger, og i dette kvartalet vil du se en interessant utvikling i våre betalingssamarbeid, spesielt med tanke på XRP, sa Vias til CNBC.

Flere analytikere har uttrykt skepsis til kryptovalutaer, da de er preget av voldsomme prissvingninger. Det har også vært uenigheter i bitcoin-miljøet som har økt frykten for en oppdeling av plattformen. Til tross for dette, er Vias er opptimistisk både for hans selskap Ripple og deres konkurrenter.

– Vi har sett at etablerte institusjoner i stor grad har omfavnet digital valuta. Vi føler vi er på rett vei og at interessen vil fortsette å vokse, sa Vias til kanalen.