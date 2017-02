DN: Swedbanktopper går til konkurrenten Sparebank 1 Markets

Saken oppdateres.

Det er totalt 15 til 20 ansatte som bytter beite, fra Swedbank til Sparebank 1 Markets, skriver Dagens Næringsliv, som viser til bekreftelser fra informert hold.

Jeg har ingen kommentar, sier Andreassen til E24.

Han legger til:

– Det er sjelden jeg ikke er i stand til å svare på spørsmål, men nå kan jeg ikke det.

Sjefanalytiker for kreditt Pål Ringholm har ikke besvart E24s henvendelser mandag. Peter Hermanrund opplyser at han ikke kan snakke nå.

E24 har heller ikke kommet i kontakt med Charlotte Aleblad, som er daglig leder for Swedbank i Norge.

Sjeføkonom slutter



Fra Sparebank 1 Markets meddeler sjeføkonom Shakeb Syed at han slutter og begynner som porteføljeforvalter i DNB Asset Management den 27. februar.

Syed har vært sjeføkonom i meglerhuset siden august 2011.

Før det var han økonom i Handelsbanken Capital Markets.

Swedbank er notert på Stockholm-børsen og etablerte seg i Norge i 1999. I 2010 kjøpte banken resten av meglerhuset First Securities.

Blant First-profilene som da ble med over var nettopp sjeføkonom Andreassen og sjefstrateg Peter Hermanrud.

Solgte fondsvirksomheten

Det har i en lengre perioder vært spekulert i fremtiden til Swedbanks norske virksomhet, særlig etter at fondsforvaltningen forsvant ut i fjor.

Swedbank solgte ut fondsvirksomheten sin og forvalterne gikk over til det relativt ferske fondsforvalterselskapet First Fondene.

En kilde med lang erfaring fra Swedbank-systemet sier at utskillelsen av fondsvirksomheten i fjor av mange ble ansett som det første steget i prosessen med å nedskalere Swedbanks virksomhet i Norge.

Swedbank kom inn på eiersiden i det som het First Securities i 2002 og sikret fullt eierskap i 2010. I 2011 byttet meglerhuset navn fra Swedbank First Securities til bare å hete Swedbank Securities her i Norge.

Startet på nytt



First Fondene består av Swedbanks gamle fondsforvaltning i Norge. I oktober 2016 ble forvaltningsselskapet kjøpt opp av Nansen Capital Partners og de ansatte i Swedbank Asset Management. Nansen Capital Partners ble startet i 2015 av to av de gamle Skagen-gründerne Åge Westbø og Tor Dagfinn Veen.

Nansen Capital eier 58 prosent av Skagen Fondene og 51 prosent av First Fondene. Resten av First eies i hovedsak av partnerne som gikk fra Swedbank.