Politisk usikkerhet gir kraftig børsfall i USA

17. mai er en festdag i Norge, men på børsene rundt om i verden er det alt annet enn jubel onsdag.

Skylden for det globalt børsfallet får USAs president, Donald Trump.

Tirsdag rapporterte New York Times at Trump i midten av februar ba daværende FBI-direktør James Comey, om å avslutte etterforskningen av Michael Flynns Russland-forbindelser.

Nå stilles det store spørsmålstegn ved hvorvidt Trump faktisk vil overleve i Det hvite hus.

Børsfall



De toneangivende amerikanske indeksene faller fra start tirsdag, og etter cirka én og en halv times handel har Dow Jones Industrial Average falt med 1,20 prosent, Nasdaq Composite med 1,49 prosent og S&P500 med 1,14 prosent.

Spesielt bankaksjer reagerer på negativt på den politiske turbulensen i USA.

Bank of America faller nesten fire prosent, mens Goldman Sachs faller litt over tre prosent. Citigroup og JP Morgan dumper også ned over to prosent.

Heller ikke dollaren slipper unna, og faller onsdag 0,45 prosent mot euro.

Siden starten av året har dollaren svekket seg 5,80 prosent mot den europeiske valutaen.

«Fryktindeksen» stiger

Etter at det ble klart at Emmanuel Macron vant det franske presidentvalget i begynnelsen av mai, har Vix-indeksen falt til rekordlave nivåer.



VIX: Frykten brer om seg i aksjemarkedet

Indeksen som kanskje er best kjent som «fryktindeksen» er kjent som et barometer på frykten i markedet, ved at den måler forventet turbulens på den brede S&P500-indeksen de nærmeste 30 dagene.

Tirsdag stiger Vix-indeksen kraftig, opp nesten 23 prosent, til 13,08 poeng, litt før klokken 17.00.

Globalt fall



Oslo Børs holder 17. mai stengt, men i resten av verden er i stor grad rødt. Den brede europeiske indeksen Estoxx50 faller med 1,26 prosent, og DAX i Frankfurt med 1,26. FTSE100 i London, som for første gang i historien tirsdag var over 7.500 poeng, har onsdag falt under igjen, og ligger litt før klokken 17.00 ned 0,36 prosent.

Nikkei i Tokyo stengte ned 0,53 prosent