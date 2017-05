Trump-uro utløste største fall på Oslo Børs siden brexit

Trump-uroen spredte seg til Oslo Børs torsdag, der hovedindeksen hadde den dårligste dagen på nesten elleve måneder.

Aksjene her hjemme slo dermed følge med verdens børser. Siden det norske markedet holdt stengt på 17. mai, da USA-børsene falt mye, ble justeringen ekstra kraftig.

Ved stengetid var hovedindeksen ned 2,15 prosent til 712,67 poeng, noe som er det største fallet på en dag siden britenes EU-avstemming rystet markedet i slutten av juni i fjor.

På de største børsene i Europa var tilstanden slik ved stengetid i det norske markedet:

● Frankfurt-børsen: -0,3 %

● London-børsen: -1 %

● Paris-børsen: -0,6 %

– Sårbarhet for negative nyheter



De mer spente nervene i markedene de siste dagene skjer på børser som er på rekordnivåer, både her hjemme og i USA.

Barometeret som gjerne brukes for å målet frykten i markedet, den amerikanske VIX-indeksen, har vært på rekordlave nivåer, noe som i seg selv har vært en grunn til bekymring for enkelte analytikere.

Med den økende nervøsiteten i markedene har denne «fryktindeksen» steget mye, men er fortsatt på moderate nivåer.

– Vi flagget tidligere i uken og forrige uke at markedet var noe overkjørt på kort sikt, sier Harper.

– At VIX-indeksen var såpass lav har vist at det var sårbarhet for negative nyheter, selv om man på forhånd ikke nødvendigvis vet hva det skal være. Men når det første skjer noe blir reaksjonen større enn om det hadde vært mindre selvsikkerhet i markedet, fortsetter han.

DNB Markets-strategen peker også på at enkelte kan ha sett etter en unnskyldning for å sikre gevinst etter den gode perioden på børsen.

– Skal ikke være altfor grådig

På Oslo Børs har DNB Markets et nøytralt syn, delvis fordi markedene og økonomien globalt allerede har vært gjennom mange år med oppgang, noe som gir et mindre gunstig forhold mellom risiko og fortjeneste (risk/reward).

– Vi er sent i syklusen. Hvis økonomien begynner å bremse opp kan konsekvensene bli mer alvorlige. Det er noe av grunnen til at vi har en nøytral anbefaling på markedet, sier Harper.

– Selv om vi tror ting går greit en stund til mener vi risk/reward ikke er bra nok til å være overvekt når vi er såpass sent i syklusen og prisingen er såpass høy. Man skal ikke være altfor grådig på dette tidspunktet, fortsetter han.

Kraftig Hydro-fall



Blant de største og mest omsatte selskapene på Oslo Børs var det kun Orkla og Golden Ocean som steg.

Statoil falt 1,2 prosent, DNB var ned 2,6 prosent, Telenor endte ned 2,5 prosent og Norsk Hydro ramlet 6,3 prosent.

I tillegg til at det er mer gevinst å sikre i aksjene som har gått mest peker Harper på at en Kina-effekt kan ha påvirket Hydro-aksjen.

– Makrotallene fra Kina har også vært noe svakere de siste ukene. Hydro er blant dem som er mer påvirket av utviklingen i Kina.

– Når man ser på sektorutvikling har råvarer med unntak av energi vært svakere enn snittet på børsen gjennom hele mai måned, sier DNB Markets-strategen.

Innen den oljerelaterte delen av børsen falt oljeserviceindeksen med 4,4 prosent, mens indeksen som følger sjømatsektoren var ned 1,6 prosent.

Usikkerheten i markedet



Fallet startet i USA onsdag, etter New York Times avsløring om at president Donald Trump skal ha bedt den nå sparkede FBI-sjefen James Comey om å droppe etterforskningen av den daværende nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.

Den stigende politiske uroen om president Trump bidrar til at investorene blir mer i tvil om gjennomføringen av de større grepene som har betydning for amerikansk økonomi.

– Jeg tror det som er den reelle usikkerheten er i hvilken grad dette påvirker anledningen han har til å redusere skattene etter hvert. Både hvor store kuttene kan bli og når han kan få gjennomført det, sier aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets til E24.