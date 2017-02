Facebook mer enn dobler overskuddet – slår forventningene

Facebook leverer vekst på både topp- og bunnlinje i fjerde kvartal, og topper i tillegg analytikernes forventninger.

I løpet av fjorårets siste tre måneder fikk det sosiale nettverket et nettoresultat på 3,57 milliarder dollar av inntekter på 8,81 milliarder dollar, ifølge kvartalsrapporten onsdag.

Det er opp fra overskuddet og inntektene på henholdsvis 1,56 milliarder og 5,84 milliarder dollar i tilsvarende kvartal året før.

Finansdirektør David Wehner sier ifølge Dow Jones Newswires at inntektsveksten drives av Facebooks nyhetsstrøm. I tillegg ga bildedelingstjenesten Instagram et økt bidrag til omsetningsveksten.

1,23 milliarder daglige brukere



Det justerte resultatet per aksje steg til 1,41 dollar.

På forhånd hadde analytikerne ventet solid bedring. Ifølge en undersøkelse utført av Thomson Reuters ventet de et resultat på 1,31 dollar per aksje og inntekter på 8,51 milliarder dollar, skriver Wall Street Journal.

Facebook får stadig flere brukere. Antallet daglige aktive brukere var i desember kommet opp til i gjennomsnitt 1,23 milliarder, noe som tilsvarer en vekst på 18 prosent fra samme periode året før.

Samtidig var veksten i de månedlige aktive brukerne på 17 prosent til 1,86 milliarder.

Facebook tjener også mer på brukerne enn før. Nøkkeltallet gjennomsnittlig inntekt per bruker var på 4,83 dollar i kvartalet, mot 3,73 dollar året før.

Økt lønnsomhet kommer til syne i en høyere driftsmargin. Denne steg i perioden til 52 fra 44 prosent.

Det aller meste av reklameinntektene på 8,63 milliarder dollar kommer fra mobil. Mobilandelen av reklameinntektene steg i kvartalet til 84 prosent fra 80 prosent i kvartalet året før.

Aksjehopp



På Wall Street ser resultatene ut til å bli tatt godt imot. Facebook-aksjen, som steg over to prosent i ordinær handel, legger på seg nye to prosent i handelen etter børs.

Dermed øker markedsverdien av selskapet til 384 milliarder dollar.

Hittil i år har aksjen steget 18 prosent.