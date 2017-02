TV-kjendis vil kjøpe fiskebruk i Nord-Norge

Gjennom nystiftede Finmark Fisk AS har Arne Hjeltnes sikret seg en opsjon på kjøp av Hermann-bruket i Mehamn, ifølge Finnmark Dagblad.

– Det er riktig at vi har sikret oss en opsjon på kjøp av Hermann-bruket. Vi har stor tro på prosjektet og er kommet et godt stykke på vei, men jeg må presisere at vi ikke er i havn, sier Arne Hjeltnes til avisen.

Flere arbeidsplasser



Finnmark Fisk skal drive med filetproduksjon av både hvitfisk og laks, i tillegg skal alt pakkes og gjøres butikk-klart i Mehamn.

Med full produksjon er det lagt opp til rundt 50 arbeidsplasser skriver avisen.

Anlegget er det samme som tidligere huset Norway Seafoods frem til 2014.

Ifølge Hjeltnes er det at fisken produseres lokalt på Mehamn viktig for merkevarebyggingen. Hjeltnes har lang erfaring fra fiskerinæringen og har tidligere jobbet for både John Fredriksens Marine Harvest og Sjømatrådet.

– Jeg har jobbet mye med å selge fisk andre har produsert. Nå håper jeg å få gjøre det samme med egen fisk. Jeg har lenge hatt en drøm om å sette mine ideer ut i livet, sier Hjeltnes til avisen.

Mangler finansiering

Det som gjenstår før planene blir satt ut i livet er finansiering. Totalt skal det investeres flere millioner kroner, men Hjeltnes er positivt innstilt. Han sier at de er i dialog med flere store aktører i bransjen.

Frem til nå har det blitt jobbet med distribusjon og mottagere av produktene, altså hvilke butikker varene skal selges i. Ifølge Hjeltes er det på plass.