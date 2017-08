Med en formue på 36,2 milliarder dollar, tilsvarende 357,3 milliarder kroner, går Ma Huateng forbi Alibaba-sjef Jack Ma, som hittil har vært Kinas rikeste person, skriver Forbes.

Jack Mas formue var på 35,6 milliarder dollar, om lag 351,4 milliarder kroner, ifølge Forbes sanntidsutregning.

Huatengs formue er også større enn indiske Mukesh Ambani og Hongkong-kinesiske Li Ka-shing.

Dermed kan Huateng kalle seg for både rikeste kineser og asiat, samt den 18. rikeste personen i verden.

Tencent-aksjen steg med 2,95 prosent på Hongkongbørsen mandag, noe som økte formuen til Huateng med én milliard dollar, omtrent 9,8 milliarder kroner.

Markerer seg i Kina og verden



Oppgangen til både Tencent og Alibaba understreker den eksplosive veksten i nettbaserte tjenester i Kina, nasjonen med største folketall og antall internettbrukere, skriver Forbes.

I mars kjøpte Tencent fem prosent av aksjene i Tesla, som økte deres nærvær i en fremvoksende investeringssektor bestående av selvkjørende, elektriske biler.

Tencent Holdings Ltd. ble etablert i 1998 av Ma Huateng og Zhang Zhidong, og er et internettselskap som er virksomt innen blant annet direktemeldingtjenester, sosiale medier og reklame.

DETRONISERT: Alibaba-gründer Jack Ma.

Dyktig dataingeniør



Under Huatengs lederskap har Tencent vokst til å bli et av Kinas mest verdifulle offentlige selskaper, ifølge Forbes.

Ma Huateng har en bachelorgrad i datavitenskap fra Universitetet i Shenzen. Før han var med å starte Tencent, jobbet han med forskning og utvikling i China Motion Telecom Development Ltd., et selskap som utvikler kommunikasjonsteknologi for mobiltelefoner.

Da Tencent lanserte OICQ, som raskt ble den mest populære direktemeldingstjenesten i Kina, fikk verden for alvor øynene opp for selskapet, skriver Britannica. I juni 2004 tjente Tencent nesten 200 millioner dollar (1,97 milliarder kroner) da de debuterte på Hongkongbørsen.

8,85 mill - i minuttet



Forhenværende rikeste kineser Jack Mas selskap, Alibaba Group Holding Ltd., ble etablert i 1999 og er hovedsakelig et netthandelselskap.

I juni varslet Alibaba at de omsatte for 8,85 millioner kroner i minuttet i 2016, som ga en heseblesende topplinje på 4.654 milliarder kroner i 2016 for den kinesiske nettgiganten, ofte kalt «Østens Amazon».

Alibaba investerte også 8,4 milliarder kroner i e-handelsgiganten Lazada i juni, som førte til at selskapet bikket totalinvesteringene sine i Lazada med over 2 milliarder dollar, om lag 16,8 milliarder kroner.