Søndag skal Frankrikes nye president velges, og de siste målingene tilsier at høyreorienterte Marine Le Pens vinnersjanser er små. Men i kjølvannet av valgsjokkene i USA og Storbritannia, er det få som tar for gitt at Emmanuel Macron blir Frankrikes neste president.

Ifølge sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, er verdens markeder rigget for Macron-seier, men hva skjer hvis den høyreorienterte kandidaten vinner i Frankrike?

– Markedene har priset inn seier til Macron, så utslagene vil bli store hvis Le Pen vinner. Aksjemarkedene vil falle og euroen vil svekke seg markant, forklarer Haugland.

Meningsmålingene indikerer at Emmanuel Macron kommer til å vinne valget med omtrent 60 prosent av stemmene. Samtidig viser flere målinger at så mange som 28 prosent av de franske velgerne kan komme til å ikke stemme i det hele tatt.

Det kan potensielt gjøre valget mer spennende enn ventet.



– Det er såpass stor usikkerhet knyttet til hjemmesittere og folk som kanskje ikke sier det de mener i forbindelse med meningsmålingene, at vi ikke kan se vekk ifra at Le Pen kan vinne, sier Haugland til E24.

«Trygge havner»

Sjeføkonomen understreker at hun tror Macron vinner det franske valget. Likevel har de siste års valg gjort at man aldri kan være helt sikker. Sjeføkonomen forteller at ved Le Pen-seier vil vi se nedgang i tyske renter, som ofte bli sett på som «trygge havner». I tillegg kommer franske renter til å stige som følge av usikkerheten.

Marine Le Pen selv, mener at presidenttittelen er godt innenfor rekkevidde for hennes del.

– Det virker ikke som om mediene hører sinnet i landet vårt. Det vil derimot komme til uttrykk i avstemningen på søndag, for å få en ordentlig endring i politikken og avstand fra sosialismen representert av Emmanuel Macron, sa Le Pen til CNBC fredag.

Truer eurosamarbeidet



Det har kun skjedd én gang tidligere i fransk historie at en sterkt høyreorientert kandidat har kommet til andre runde av det franske presidentvalget. Økende bekymringer knyttet til innvandring, terror og sikkerhet blant befolkningen antas å være grunnen til Le Pens oppslutning.

En av fanesakene hennes er å avholde en folkeavstemning om en eventuell utmeldelse av EU. Det har blant annet skapt bekymringer om euroens eksistens, og «pengeflukt» ut av franske banker.

Denne uken uttalte Le Pen at det kan bli nødvendig å ta i bruk kapitalkontroll dersom hun vinner valget og trigger en slik pengeflukt. Det betyr at myndighetene kan sette begrensninger på pengestrømmen inn og ut av landet.

Frankrike har helt siden grunnleggelsen av EU stått i spissen for integrasjon og like spilleregler for unionens medlemmer. Le Pen vil på den andre siden føre en økonomisk politikk som går ut på å favorisere franske bedrifter, og som ikke er i tråd med de felles prinsippene i EU.

– Hvis Le Pen kommer til makten kommer hun til å trekke EU i en retning av mindre samarbeid. Le Pen vil investere mer direkte i franske bedrifter, gjøre det dyrere og importere varer og lignende. Det er tiltak som neppe vil øke vekstevnen til fransk økonomi, sier Haugland.

– Frankrike er den nest største økonomien i EU, så hvis de går i den retningen vil det være et tilbakeslag for frihandel i Europa, sier Haugland.

STORE KONSEKVENSER: Kjersti Haugland i DNB Markets tror det kan få store konsekvenser for EU om Marine Le Pen skulle vinne presidentvalget i Frankrike søndag.

Kan begynne å prise inn frexit



I forkant av presidentvalget i USA i november var det ventet at en seier til Donald Trump ville sende landet ut i en massiv nedgangskonjunktur. Likevel har markedene gått jevnt oppover siden han ble valgt.

Etter brexit-sjokket i Storbritannia, med medfølgende panikksalg av britiske aksjer, er MSCI United Kingdom ETF-indeksen nå oppe mer enn 18 prosent, ifølge CNBC.

Etter Emmanuel Macron, som er stor tilhenger av EU, gikk seirende ut av første runde av valget i Frankrike 23. april, så man et heftig børsrally i det europeiske markedet, og euroen styrket seg kraftig.

Hvis Le Pen skulle vinne andre runde, kan det imidlertid bråsnu.

– Etter rallyet vi hadde etter første runde av valget er investorene utsatt for en massiv skuffelse hvis Le Pen vinner, sier Mitch Goldberg i ClientFirst Strategy til CNBC.

I motsetning til Storbritannia, som aldri adopterte euroen og alltid har vært skeptiske til EU, er Frankrike sterkt integrert i samarbeidet.

– EU kan overleve uten Storbritannia, men ikke uten Frankrike. Frankrike er et kjernemedlem av unionen. Hvis Le Pen vinner, vil markedene over hele verden begynne å prise inn risikoen for «frexit», sier Neena Mishra i Zacks Investment Reserach.

Kan blåse liv i anti-EU-bevegelser

Haugland i DNB peker på at en valgseier til Le Pen vil gi en nedtur for eurosonens økonomi som helhet.

– Generelt vil eurosamarbeidet bli mindre stabilt, og det vil bli sterkere usikkerhet. Det er negativt for alle.

Samtidig kan man være bekymret for at tendensene skal spre seg.

– Hvis andre ser at Le Pen klarer å vinne i Frankrike, kan det gi mer liv til anti-EU eller antielitistiske bevegelser, som brexit og Trump var eksempler på. Det kan blåse liv i tilsvarende bevegelser, sier Haugland.

Mest nærliggende er valget i Italia som skal avholdes innen utgangen av mars neste år.

– Der er det stor oppslutning til anti-EU-partier allerede. Italia er også et systemviktig land i EU.