Toppsjefen reiste med to fly – ett av dem tomt – på forretningsreiser

General Electric, den største amerikanske industriprodusenten, skal kutte kostnader i et forsøk på å snu en fallende trend. Og det er ikke usannsynlig at selskapet kan ha litt å hente når det kommer til kostnadskutt.

Denne uken bekreftet selskapet at tidligere konsernsjef Jeff Immelt ikke nøyde seg med ett privatfly når han var ute og reiste – han hadde med seg et ekstra.

Det andre flyet skal ha parkert et lite stykke unna for å tiltrekke seg oppmerksomhet, og var i tillegg i reserve i tilfelle flyet Immelt faktisk reiste med fikk mekaniske problemer.

Besetningen ombord på flyene skal ha fått beskjed om å ikke snakke om det ekstra flyet i offentligheten, melder Wall Street Journal.

Det understrekes at dette ikke skjedde hver gang Immelt var på reisefot.

– De to flyene ble brukt ved et begrenset antall anledninger, og kun for virksomhetskritiske eller sikkerhetsmessige formål, sier en talsperson for selskapet.

Venter kostnadskutt



Immelt trakk seg tilbake i august i år. Han ble erstattet av John Flannery, som etter kun drøyt to måneder i sjefsstolen er i ferd med å gjøre betydelige endringer.

Flannery har så langt satt hele flåten på seks privatfly på bakken.

Det er ventet at han neste måned vil legge frem resultatene av en «strategisk gjennomgang» som kan føre til en firesifret reduksjon i antallet stillinger.

Den globale profilen selskapet har, blant annet med forskningssentre i Shanghai, München, og Rio de Janeiro, kan bli redusert.

– Selskapet vil fortsette å ha et intenst fokus på vår globale virksomhet og kundebase, sier imidlertid en talsperson.

Svakere enn ventet



Kostnadskuttene drives frem av svakere finansielle resultater.

Fredag la GE frem sine tall for tredje kvartal – Flannerys første presentasjon som konsernsjef – og bommet med god margin på markedets forventninger.

Selskapet leverte et netto resultat fra videreført virksomhet på 1.800 millioner dollar av inntekter på 33,5 milliarder dollar. Bunnlinjen er med det redusert med ni prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Det justerte resultatet per aksje ble 29 cents. Her var det ifølge Financial Times ventet 49 cents per aksje.

I forbindelse med tredjekvartalsrapporteringen ble det også klart at utsiktene (guidingen) for hele året justeres ned. Man venter seg nå et resultat per aksje fra kjernevirksomheten på mellom 1,05 og 1,10 dollar for hele 2017.

Tidligere estimat lød på mellom 1,60 og 1,70 dollar.

Resultatfallet skyldes blant annet skuffende utvikling innen kraftutstyr og energi. Lønnsomheten i førstnevnte virksomhet ble redusert til 611 millioner dollar, ned 51 prosent for året.

Flannery lover full opprydning. Han beskriver fredag kvartalsresultatene som «fullstendig uakseptable», og varsler ifølge Bloomberg omfattende og umiddelbare endringer.

Fortsatt rødt for Baker Hughes



GEs olje- og gassbutikk er nå kjent som «Baker Hughes, et GE-selskap», og er fortsatt notert som selvstendig virksomhet. General Electric har en eierandel på 62,5 prosent i det sammenslåtte oljeserviceselskapet.

Baker Hughes har også lagt frem tall for tredje kvartal, og kunne vise til et driftsunderskudd på 122 millioner dollar – hvilket riktignok er en forbedring fra minus 156 millioner i samme periode i fjor.

Inntektene falt med én prosent til 5,4 milliarder dollar, mens en økning på to prosent til 5,7 milliarder dollar i ordreboken er lyspunktet.

General Electric-aksjen faller fredag 0,3 prosent i handelen på Wall Street, og har med det hentet seg inn etter en større nedgang fra start. Aksjekursen er med dette ned rundt 25,5 prosent for året.

Baker Hughes faller 0,75 prosent så langt i dagens handel.