– Man skal tenke seg om to ganger før man går inn i aksjemarkedet nå, sier investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet til E24 onsdag ettermiddag.

På denne dagen har vi ikke bare sett Dow Jones Industrial Average-indeksen i USA passere 20.000 poeng for første gang i historien, men vi har også vært vitne til en heftig handel på Oslo Børs.

Hovedindeksen på Oslo Børs satte ny historisk rekord på 708,8 poeng, etter en oppgang på 1,05 prosent. Det skjedde samtidig som oljeprisen er ned rundt 0,7 prosent.

Hauglund sier at de tilstandene vi nå ser minner han om det man så like før vi nådde toppen i markedet før det smalt under finanskrisen.

Flere aksjer har regelrett «tatt av» på Oslo Børs denne uken, og det har bare fortsatt onsdag. Aksjer som Havila, Oceanteam, Sevan Drilling, Archer, I.M. Skaugen, Farstad Shipping, Multiclient Geophysical, Polaris Media, Polarcus og Deep Sea Supply har alle steget over 10 prosent onsdag.

En gjennomgang E24 har gjort av handelen i flere av disse aksjene viser at det ofte er snakk om et høyt volum, men relativt små transaksjoner. Det kan tyde på at det er mange som nå spekulerer i de respektive aksjene. Det kan videre frembringe store svingninger i dagene fremover.



President Trump legger ikke skjul på sin begeistring for at aksjemarkedet når nye høyder:



Kraftig spekulasjon i kriserammede offshorerederier



Offshorerederiet Havila er den store vinneren på Oslo Børs med en oppgang på 85,6 prosent til 3,10 kroner.

På formiddagen var aksjen opp hele 259 prosent til 6 kroner på det meste.

Havila står midt oppe i en større restrukturering, slik vi har sett i flere offshorerederiet. Hvis alt går som planlagt vil det om kort tid komme inn 1,5 milliarder nye aksjer til 12,5 øre gjennom en emisjon.

Per i dag er det 30 millioner aksjer i selskapet, og disse handles altså til en pris som er over 25 ganger så høy.

– Det er lenge siden jeg har sett noe lignende, sier Hauglund i Nordnet, og advarer om hva som vil skje når alle emisjonsaksjene skal inn.

– Dette er «crazy» (…) og det er ren spekulasjon. Dette eier ikke rot i det fundamentale, sier han videre om Havila-kursen.

Karl Johan Molnes i Norne Securities, sa tidligere onsdag følgende om aksjen:

– Her har tidligere kapital fordampet med 99,5 prosent og det kommer masse nye aksjer inn priset til 12,5 øre per aksje. Det er ingen logikk i denne stigningen, sier han.

Rekordomsetning i rederiaksje



En annen aksje som har gått som en kule er rederiet I.M. Skaugen. Aksjen er opp 23,5 prosent etter at den steg 306,8 prosent tirsdag. Dermed har aksjen altså steget fra 2,21 til 11,10 kroner på to dager.

Aksjen ble omsatt for hele 154 millioner kroner onsdag. Tirsdag ble den omsatt for 49 millioner. Aksjen har aldri vært omsatt for mer enn det den har de siste to dagene.

I juni 2013 ble den en dag omsatt for 15 millioner, mens tredjeplassen i omsetning skjedde 9. januar 2006 da I.M. Skaugen-aksjen ble omsatt for 30 millioner.

Men Tom Hauglund i Nordnet advarer om at rederiet har gitt altfor lite informasjon om avtalen til at man faktisk kan få noe reell innsikt i hva kontraktene vil være verdt for rederiet fremover.

Flere oppturer

Flere av John Fredriksens aksjer har også gjort solide hopp onsdag.

Riggselskapet Sevan Drilling endte opp 41,7 prosent, mens oljeserviceselskapet Archer endte opp 27,6 prosent. Offshorerederiet Deep Sea Supply steg på sin side 11,4 prosent.

– Archer-aksjens oppgang kommer trolig etter oppgraderingen de fikk av SEB i dag. De oppjusterte kursmålet sitt fra 5,80 til 20 kroner, sier Hauglund i Nordnet.

Archer steg fra 12,70 til 16,20 kroner torsdag.

Samtidig steg seismikkselskapet Polarcus sin aksje 13 prosent, fra 0,46 til 0,52 kroner.

– Polarcus ble nedgradert av Nordea Markets til et kursmål på 30 øre fordi de mener selskapet trenger ny likviditet før sommeren, påpeker Hauglund og oppsummerer det vi har sett i aksjemarkedet denne uken slik:

– Jeg tror markedet er helt «crazy». Folk hiver seg over alt mulig nå.