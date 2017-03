Tidligere Fredriksen-favoritter gjør det sylskarpt på «billigsalg»

Espen Westeren og Fredrik Halvorsen har satt opp et spesialfond, Titan Opportunities Fund, som leverte 46 prosent avkastning på sine første ni måneder.

Dette melder Bloomberg.

Fondet har spesialisert seg på å snappe opp oljerelaterte eiendeler, hvis eiere er i økonomisk knipe - og få vil ha.

Nå ønsker Titan å hente 175 millioner dollar, og lokker investorene med muligheter for ellevill avkastning: Målet er å doble eller triple pengene på tre til fem år, med årlig avkastning på minst 30 prosent.

MENTOREN: John Fredriksen har tidligere hyret inn både Espen Westeren og Fredrik Halvorsen.

– Muligheten er her nå. Vi har hatt en nesten enestående nedgangssyklus som har vært veldig brutal. Vi mener at vi ser en oppgang som vil vare et par år, sier Westeren til nyhetsbyrået.

Fredriksen-erfaring



Den observante leser vil huske både Westeren og Halvorsen fra John Fredriksen-systemet.

Westeren fulgte opp Fredriksens private investeringer over flere år, og satt blant annet i styret til eiendomsselskapet Norwegian Property.

Fredrik Halvorsen er investor, gründer og har den siste tiden vært i nyhetene i forbindelse med eiendomsoppkjøp i Oslo-området. Han kom fra McKinsey, og gjorde i sin tid en kule i Tandberg - hvor han ble toppsjef allerede som 31-åring. Han har blitt omtalt som en «wonderboy», og ledet blant annet Seadrill i sin tid hos Frerdiksen.

– Han er ung, aggressiv, jobber hardt, har store ledelseferdigheter og en sterk historikk, sa John Fredriksen da Halvorsen ble hentet til Seatankers i 2010.

Espen Westeren forlot ifølge DN (bak betalingsmur) Fredriksen-systemet i 2015.

Halvorsen sluttet som Seadrill-sjef i 2013 til fordel for Ubon Partners.

Satser på Trøim



RIVALEN: Tor Olav Trøim er mannen bak Borr Drilling.

Bloomberg skriver at Ubo Partners i dag er største investor i Titan Opportunities Fund, mens Westeren er investeringssjef i fondet.

Og fremgangsmåten, med kjøp av eiendeler som har falt mye i pris over flere år, er ikke ulik den gamlesjefen benytter seg av.

John Fredriksen har nylig opprettet selskapet Northern Drilling, som jakter rigger på billigsalg.

Det er imidlertid interessant å merke seg at det er Northern Drillings konkurrent, Borr Drilling, som er Titans største investering.

Dette selskapet er satt opp av Fredriksens tidligere høyre hånd – nå rival – Tor Olav Trøim.

Borr kjøpte nylig 15 oppjekkbare rigger fra Transocean.

Titan har for øvrig et Aker BP-obligasjonslån i porteføljen, og de har skutt inn penger i Teekay LNG Partners.