En av Kinas rikeste menn kan være bortført

Markedene i Kina åpnet i dag etter en ukes feiring av nytt år, som begynner med en nedtur. Kinesisk PMI sakket farten ned til 51 fra rekordhøye 51,9 i desember. Konsensus var ifølge Reuters 51,2.

Det har også skjedd mer dramatiske ting i løpet av fridagene. Milliardær Xiao Jianhua (45) skal ha blitt bortført i Hongkong i forrige uke. Aksjene i selskap som indirekte eller direkte er kontrollert av milliardæren faller også i dag, ifølge Financial Times og New York Post.

Agenter



Blant dem er Baotou Huazi, som har falt opp til ti prosent, den daglige maksgrensen i Shanghai, mens Baotou Tomorrow Technology har hatt et fall på over fem prosent, og Xishui Strong Year Inner Mongolia også har hatt et fall på ti prosent.

Det er kinesiske agenter som skal ha bortført milliardæren, og tatt han med fra Hongkong til Kina.

Xiao har bånd til Kinas president Xi Jinping, og han har blitt beskyldt for å ha flyttet til Hongkong når det ble iverksatt en større jakt på korrupsjon i Kina.

Kinesiske politimyndigheter har ikke lov til å operere i Hongkong, ifølge den tidligere britiske koloniens mini-grunnlov.

Han har selv nektet for at dette er grunnen til at han bosatte seg i Hongkong. Xiao har kanadisk statsborgerskap, og diplotmatpass fra Antigua og Barbuda.

Årsaken?



Det er fremdeles ikke klart hvorfor Xiao har blitt bortført, men han skal ha ringt til sin familie og bedt dem om å trekke forespørselen om hjelp fra politiet i Hongkong. Han skal også ha fortalt at det er kinesiske agenter som hentet ham.

Xiao kontrollerer blant annet holdingselskapet Tomorrow Group, som har publisert en uttalelse om at Xiao har dratt til utlandet for å få medisinsk behandling, og skulle komme tilbake om kort tid.

Politiet i Hongkong bekrefter ifølge Financial Times at de fikk en henvendelse om å bistå en av Xiaos familiemedlemmer på lørdag, men også at henvendelsen ble trukket søndag.

De forteller også at milliardæren krysset grensen til Kina den 27. januar, noe som strider mot meldingen om at han får medisinsk behandling.

Overvåkningsbilder fra hotellet Xiao bodde på i Hongkong viser at han ble ført bort av flere menn.

– Etterforskningen fortsetter, og vi har bedt relevante myndigheter om assistanse for å følge opp situasjonen til offeret på fastlandet, sier politiet i Hongkong i en uttalelse, ifølge The Guardian.

Slik ser indeksene ut 06.15:

Shanghai ned 0,57 prosent

Hangseng i Hongkong ned 0,5 prosent

Nikkei i Tokyo ned 0,13 prosent

Kospi i Seoul ned 0,11 prosent

ASX 200 i Australia ned 0,42 prosent