Kjos og Kise kjøper aksjer for nær 200 mill. i Norwegian

Kjos og Kise varslet onsdag at de ville kjøpe én million Norwegian-aksjer gjennom sitt felles selskap HBK Holding.

De forbeholdt seg imidlertid retten til å kjøpe færre aksjer.

Torsdag er det klart at kjøpet ble på 803.000 aksjer. Kursen endte på 240 kroner per aksje, altså et samlet beløp på nær 193 millioner kroner.

Det er også betydelig høyere enn gårsdagens sluttkurs på 214 kroner.

Premien som blas opp for å sikre seg aksjene er på nærmere 21 millioner kroner, eller drøye 12 prosent, sammenlignet med kursen i går.



Med kjøpet gir Kjos et signal om at han har tro på flyaksjen, selv etter en turbulent periode.



– Dette er utelukkende positivt. Norwegian har jo hatt en ledelse som historisk har hatt veldig tro på selskapet og på det de gjør, og dette viser de igjen i går, sier flyanalytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities til E24.

Norwegian-aksjen stiger over 10 prosent på Oslo Børs.



Hittil i år har Norwegian falt over 25 prosent på Oslo Børs, og siden en topp på vårparten i fjor har kursen falt fra rundt 380 til 214 kroner.

Både hendelser som at mangeårig finansdirektør Frode Foss gikk på dagen, en sommer preget av store forsinkelser etter pilotmangel og et dårlig kvartalsresultat har presset aksjen til flyselskapet.

HBK Holding var allerede før kjøpet største Norwegian-aksjonær. Etter handelen øker beholdningen til 9,6 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 26,8 prosent.

Inviterte aksjeeiere



Tilbudet ble gjennomført via en såkalt bokbyggingsprosess, der aksjeeiere som ønsker tilkjennegir sin interesse for å selge og hvilken pris de vil ha.

Arctic Securities og Danske Bank samlet salgsordrene fra eksisterende aksjonærer.

«Alle eksisterende aksjonærer er invitert til å tilby aksjer til et prisnivå definert av den selgende aksjonæren. For alle selgerne vil kjøpesummen bli satt på et nivå som representerer en tilfredsstillende pris og tilbudsvolum. Kjøpesummen vil være identisk for alle selgerne,» het det i tilbudsmeldingen fra Norwegian onsdag.