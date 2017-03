Statoil gir Kværner milliardavtale for plattformoppgradering

Saken oppdateres.

Statoil har tildelt Kværner en totalkontrakt for oppgradering av Njord A-plattformen i Norskehavet, ifølge en melding fredag.

Avtalen har en estimert verdi på rundt fem milliarder kroner og vil utgjøre rundt 3.000 årsverk.

– Dette er en av de viktigste kontraktene i markedet dette året, sier Kværners konsernsjef Jan Arve Haugan i meldingen.

Som underleverandør til Kværner tar Aker Solutions del i oppgraderingen av plattformen, og er tildelt arbeid verdt 1 milliard kroner. Dette omfatter levering av ingeniørtjenester.

Skal produsere i tiår



Kontrakttildelingen kommer etter at Statoil og Kværner i april 2016 inngikk en rammeavtale for oppgradering av plattformen.

Siden rammeavtalen ble inngått har Kværner blitt tildelt opsjoner verdt en halv milliard kroner, og nå har Statoil erklært hovedopsjonen i denne rammeavtalen.

Kontrakten omfatter full oppgradering av skrog og plattformdekk, noe som skal gjøre at Njord kan produserer olje og gass i flere tiår, ifølge meldingen.

Plattformen tas dermed til land for oppgradering etter å ha å ha vært i drift fra 1997.

– Vi ser at arbeidet med å styrke konkurransekraften for alvor har begynt å gi resultater. Kostnadene er betydelig redusert, noe som har bidratt til å muliggjøre investeringsbeslutninger som denne, sier Kværner-sjefen.

Sikrer jobber på Vestlandet



Årsverkene oppdraget utgjør er hovedsakelig i Kværner og Aker Solutions, som leverer prosjekteringen.

Den største delen av aktiviteten knyttet til prosjektet vil være hos Kværner på Stord og Aker Solutions i Bergen.

– Vi forventer en svært høy andel norsk verdiskaping i prosjektet, trolig over 95 prosent. Med unntak av noe innkjøp, så ligger dette an til å bli et så godt som helnorsk prosjekt, som gir stor aktivitet i Hordaland og andre steder på Vestlandet som har vært rammet av oljekrisen de siste årene, sier Haugan.

Leveringen av plattformen etter oppgraderingen er ventet våren 2020, og Kværner har opsjon på oppkoblingen offshore når Njord A er tilbake på feltet.

- Arbeidet vil bety betydelige ringvirkninger nasjonalt og regionalt, sier direktør for prosjektutvikling i Statoil, Torger Rød.