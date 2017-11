Snap Inc, som driver bildedelingstjenesten Snapchat, fikk seg en ny nesestyver på Wall Street etter å ha levert ferske kvartalstall tirsdag kveld.

Regnskapet var svakere enn ventet og sendte aksjekursen nedover i den uoffisielle etterhandelen.

Rundt klokken 22.30 var aksjen ned 21 prosent, ifølge Marketwatch.

Regnskapet forteller om et tap på 443 millioner dollar (3,54 milliarder kroner) i tredje kvartal, mot et tap på 124 millioner dollar i samme kvartal for ett år siden.

Det tilsvarer et tap på 36 cent (2,94 kroner) per aksje. Omsetningen er på 208 millioner dollar.

Det var ventet et tap på 32 cent per aksje og en omsetning på 237,2 millioner dollar, ifølge Factset-tall gjengitt av The Street.

Omsetningen er likevel kraftig opp mot samme periode i fjor, da selskapet omsatte for 128 millioner dollar. Mesteparten av selskapets inntekter kommer fra reklame, ifølge Wall Street Journal.

Antall daglige brukere var på 178 millioner, mens det var ventet 181 millioner daglige brukere.

Det blir lagt ut rundt 3,5 milliarder bilder på Snap hver dag, en vekst på mer enn 40 prosent fra i fjor, ifølge selskapet.

Vil endre tjenesten

Konsernsjef Evan Spiegel sier i en kommentar at Snapchat vil gjøre omfattende endringer på appen, og at han ikke vet hvordan det vil slå ut på bruken.

– Noe vi har hørt gjennom årene er at Snapchat er vanskelig å forstå og vanskelig å bruke, og teamet vårt har jobbet med et svar på disse tilbakemeldingene, sier Spiegel.

– Derfor endrer vi applikasjonen for å gjøre den enklere å bruke. Det er stor sannsynlighet for at det nye designet vil forstyrre virksomheten vår på kort sikt, sier han.

Spiegel legger til at Snap ennå ikke vet hvordan brukernes oppførsel vil endre seg når de begynner å bruke den oppdaterte appen.

– Vi er villige til å ta den risikoen fordi vi tror det vil gi betydelige langsiktige fordeler for virksomheten, sier han.

Har tapt mye penger

Snap Inc har levert svakere kvartalstall enn ventet og fallende aksjekurs etter at selskapet gikk på børs i mars i år.

Aksjen steg til 27 dollar like etter noteringen, men falt siden helt ned til 11 dollar i august. Siden har den steget noe, til 15 dollar ved stengningen tirsdag.

Både i første og andre kvartal leverte selskapet svakere enn markedet hadde ventet.

Også i andre kvartal tapte selskapet 443 millioner dollar, mens omsetningen da var på 182 millioner dollar.

Det er fortsatt langt igjen til selskapet går i null.

Les mer: Snapchat-eier taper mer enn ventet i andre kvartal