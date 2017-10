– Om noen får dette til å funke, er det britene, mener Christian Kamhaug.

Han er blant de over hundre tusen reisende som er rammet etter kollapsen i Monarch Airlines, den største som har rammet et britisk flyselskap.

Mandag morgen ble det klart at flyselskapet er konkurs, etter at det har slitt i lengre tid.

Ifølge BBC påvirkes 110.000 passasjerer som reiste ut fra Storbritannia med Monarch, mens tallet på bestilte reiser som kanselleres er rundt 750.000.

Jobben med å hente hjem de reisende er den største hjemsendelsen av britiske borgere siden krigen, skriver The Telegraph.

Kamhaug, som skulle fra Lanzarote til Manchester med Monarch, har fulgt med på situasjonen i britisk presse og sosiale medier og oppdaget mandag morgen at Monarch hadde kastet inn håndkleet.

Han forteller at den britiske luftfartsmyndigheten CAA har satt opp fly slik at folk kommer seg hjem, også dem som ikke er dekket av det britiske reisegarantifondet, men som har flybilletter frem til 15. oktober.

Flypassasjer Christian Kamhaug ble rammet av konkursen i flyselskapet Monarch.

– Vi har retur søndag 8. oktober fra Lanzarote til Manchester, med viderefly med SAS til Oslo, så det ser ut til å gå bra.

– Det er ikke mindre enn imponerende den luftbroen som britiske CAA har fått på plass, mener Kamhaug.

Ser bedre tider, tross konkurser



Monarch går over ende etter at det tapte flere hundre millioner pund i 2016, og er ikke det eneste europeiske flyselskapet som har blitt tvunget til skifteretten i det siste. Senest i august gikk Air Berlin konkurs.

Ifølge konsulentselskapet KPMG, som er oppnevnt som administrator etter Monarch-konkursen, legges skylden for vedvarende tap på stigende kostnader og stadig tøffere konkurranse på kortdistansemarkedet i Europa.

Til tross for disse konkursene er utsiktene for europeisk luftfart lysere enn på lenge. Det mener flyanalytikerne Hans-Marius Lee Ludvigsen og Vetle Holt Johansen i meglerhuset Kepler Cheuvreux.

– Europeisk luftfart ser i utgangspunktet sprek ut, skriver analytikerne i en kommentar til E24.

– Makroindikatorer er positive og snittmarginen i bransjen er på det høyeste siden høykonjunkturene før finanskrisen og tidlig 2000-tall, dog med store individuelle forskjeller som understrekes av konkursen i Air Berlin og Monarch, fortsetter de.

Analytikerne viser til at de siste trafikkoppdateringene indikerer at inntektspresset som har herjet i europeisk luftfart har bunnet ut.

Tall fra International Air Transport Association, en internasjonal luftfartsorganisasjon, viser også en bedre utvikling i den siste regnskapsperioden.

I andre kvartal meldte et utvalg av europeiske flyselskaper om et overskudd etter skatt på 1,16 milliarder dollar. Det er over en dobling fra resultatet på 482 millioner i samme periode i fjor.

Både Air Berlin og Monarch var spesielle tilfeller, mener Kepler Cheuvreux-analytikerne.

– Air Berlin var en veldig spesiell case, holdt «kunstig» i live av en hovedeier som omsider bestemte seg for at nok fikk være nok. Monarch er et omtrent like spesielt case. Et relativt lite selskap som også har haltet en stund, og ble reddet senest i fjor av både hovedeier og Boeing i et år de tapte 318 millioner pund.

Vurderingen deles av analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities.

– Begge er selskaper som har hanglet ganske lenge, sier han.

Tror disse kan sluke Monarch



I forkant av Monarch-kollapsen var det kjent at Monarchs eier, Greybull Capital, har forsøkt å selge deler av kortdistansevirksomheten for å fokusere på langflyging. Tidligere har Norwegian blitt pekt på som en av flere mulige kjøpere.

Det som er igjen av verdi er Monarchs trafikkrettigheter på Gatwick og i Manchester og Birmingham, samt en ordre på 45 fly, ifølge Kepler Cheuvreux-analytikerne.

Analytikerne tror imidlertid markedsposisjonen Monarch har i England er enda mer attraktiv for andre selskaper, som for eksempel EasyJet, Ryanair eller British Airways-eier IAG.

– For Norwegians del er balansen allerede strukket, og vi tror ikke aksjonærene ønsker seg noe baluba på den fronten. Slotene på Gatwick og i Manchester vil i våre øyne også til en viss grad vanne ut effekten av den nylig inngåtte feeder-avtalen mellom Norwegian og EasyJet.

– Men med så mange interesserte ville det overraske oss veldig om Norwegian endte opp med å kjøpe Monarch, mener analytikerne.