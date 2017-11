– Høye laksepriser og sterk etterspørsel har gitt et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat i tredje kvartal, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i en børsmelding.

Verdens største lakseoppdretter Marine Harvest fikk et operasjonelt driftsresultat på 194 millioner euro i tredje kvartal, tilsvarende rundt 1,8 milliarder kroner.

Det er opp fra 180 millioner euro i tilsvarende kvartal i fjor.

De store overskuddene gjør at Marine Harvest kan drysse utbytter over aksjonærene hvert kvartal, ikke minst over John Fredriksens som gjennom selskapet Geveran Trading er største eier.

Ved denne korsveien er det besluttet et utbytte på 3,40 kroner per aksje, noe som beløper seg til 1,67 milliarder kroner.

For Fredriksen, som står oppført med totalt 78,4 millioner aksjer gjennom Geveran, beløper utbyttet seg til rundt 267 millioner kroner.

Jekker ned slakteprognosen



Tidligere i oktober varslet Marine Harvest i sin sedvanlige oppdatering før den fullstendige kvartalsrapporten at operasjonelt driftsresultat havnet på rundt 191 millioner euro.

Da ble slaktevolumet oppgitt til 95.500 tonn sløyd vekt, noe ned fra den tidligere prognosen på 101.000 tonn.

Nå melder selskapet at fasiten viser et volum på 95.338 tonn, ned fra 97.215 tonn i fjorårsperioden.

Forventet slaktevolum for 2017 er redusert til 369.000 tonn grunnet biologiske utfordringer i Norge, skriver Marine Harvest.

I andre kvartal av 2017 ble prognosen nedjustert fra 403.000 tonn til 377.000 tonn, også det på grunn av biologiske problemer.

De siste årene har lakseoppdretterne nytt godt av skyhøye laksepriser, drevet mye av begrenset tilbud, ikke minst på grunn av biologiske problemer som lakselus.

For bransjen har også kostnadene økt de siste årene, blant annet på grunn av kostnader til avlusing.

Fikk redusert kostnader



Marine Harvest melder at det i kvartalet klarte å få ned kostnadene i flere områder.

– Det er gledelig å se at produksjonskostnadene går ned i Norge, Chile og Canada i kvartalet. Marine Harvest gjør sitt ytterste for å redusere kostnadene i hele organisasjonen, sier Aarskog.

I Norge fikk Marine Harvest et operasjonelt driftsresultat på 2,24 euro per kilo fisk, opp fra 1,98 euro i fjor. Samtidig økte dette resultatet til 2,33 fra 0,60 euro i Skottland, men falt til 1,73 fra 2,63 euro i Canada.

I Chile falt resultatet per kilo til 1,30 euro fra 1,43 euro.