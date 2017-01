Netflix-tallene overrasker stort

Selskapet sier at det økte antallet abonnenter med 7,05 millioner i kvartalet, og at 1,93 millioner av disse kom til i USA.

Netflix er blant annet kjent for å tilby tv-serier som Stranger Things, Narcos, Orange is the New Black, House of Cards og Lilyhammer.

Selskapet hadde på forhånd spådd en økning i antallet abonnenter globalt på 5,2 millioner, og at 1,45 millioner av disse skulle komme i USA, omtrent på linje analytikernes forventninger, ifølge CNBC.

De siste årene har tv-titting over internett tatt markedsandeler fra tradisjonelle TV-kanaler, blant annet fordi seerne umiddelbart får tilgang på alle episodene, slipper å måtte se på reklame, og fordi utvalget og kvaliteten på seriene som tilbys har økt.

– Det neste tiåret vil være enda mer utrolig og omveltende når nett-tv blir større enn lineært tv, og vi strever for å fortsette å være ledende, skriver Netflix i en melding til aksjonærene.

Netflix-aksjen stiger kraftig i etterhandelen, og en halvtime etter stengetid på New York-børsen er dem opp 8,71 prosent. Du kan følge aksjen her.

Selskapets aksjer har steget mye de siste årene, fra under 10 kroner i 2012 til over 130 kroner nå. Bare det siste året har aksjen steget mer enn 25 prosent.

Nettbaserte tv-tjenester har avfødt uttrykket «binge watching», det vil si å se mange episoder i en serie etter hverandre, et uttrykk som kan oversettes til for eksempel «fråtse-tv» eller «seriesluking».

I tredje kvartal i fjor økte antallet Netflix-abonnenter med 3,6 millioner, som var mer enn ventet.

Nå venter selskapet at antallet abonnenter globalt vil øke med 5,2 millioner i første kvartal i år.

Sterkere kvartalstall

Netflix fikk 17,4 millioner flere brukere i forfjor og hele 19 millioner flere abonnenter i fjor, og har nå 93,8 millioner brukere. Det er en vekst på 63 prosent på to år.

Selskapets resultat for fjerde kvartal var på 16 cent per aksje, og dermed høyere enn forventningene på 13 cent per aksje ifølge FactSet og 15 cent per aksje ifølge Estimize, ifølge Marketwatch.

Omsetningen var på 2,47 milliarder dollar, i tråd med forventningene fra et gjennomsnitt av analytikere som følger selskapet.

Resultatet etter skatt var på 67 millioner dollar, mens selskapet hadde forventet et resultat på 56 millioner dollar.

Økt konkurranse

Blant selskapets argeste konkurrenter i markedet for nettbaserte TV-serier er HBO, som eies av Time Warner og blant annet tilbyr serien fantasy-serien Game of Thrones.

Andre viktige konkurrenter er strømmetjenester fra Amazon og Showtime, samt Hulu, som eies av Fox, Disney og Comcast.

Netflix er likevel fortsatt dominerende i dette markedet. Ved slutten av tredje kvartal hadde selskapet 86 millioner abonnenter i 190 land, 47 millioner av dem i USA.

Produserer mye selv

De siste fire årene har selskapet satset tungt på egenproduserte serier. Netflix sa i høst at det hadde planer om å produsere hele 1.000 timer originalt innhold i 2017, opp fra 600 timer i 2016.

Netflix har så langt unngått en modell med reklamefinansiering, men har vært nødt til å øke prisene, noe som kan ha gått ut over veksten, ifølge nettstedet Marketwatch.

Selskapet, som fikk fra å sende ut DVD-filmer i posten til å bli en global strømmegigant, annonserte tirsdag at det har lokket til seg komikeren Jerry Seinfeld, som heretter skal lage serien Comedians in Cars Getting Coffee eksklusivt for Netflix.

Klatrer på liste

Selskapet vurderer suksessen til sine serier ved å vurdere seertall mot kostnaden ved å lage innholdet, men også etter kvalitetskriterier som hvor mye medieomtale man får, og om en serie eller et program får priser som kan styrke merkevaren og muligheten til å tiltrekke seg talenter.

Selskapet vant ni Emmy-priser og fikk 54 nominasjoner i fjor.

Netflix har også kommet nærmere forbrukerne i USA, og ligger nå som nummer fem på merkevarebyrået MBLMs liste over amerikanernes tilhørighet til ulike merkevarer i 2017, opp fra en 25. plass året før. Listen toppes av Apple, Disney og Amazon.

– Netflix er det nye Amazon, skriver MBLM.

– Netflix har steget og blitt en sentral intim merkevare, og er i ferd med å bli en betydelig kraft, skriver byrået.