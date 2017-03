Derfor er sportsgiganten dagens taper på Wall Street

En økning i kvartalsinntektene på fem prosent til 8,4 milliarder dollar – tilsvarende rundt 71 milliarder kroner – var ikke nok til å imponere investorene, som onsdag sendte Nike-aksjen ned over syv prosent til 53,9 dollar i New York.

Dette er det største prosentvise børsfallet for Nike siden forsommeren 2012, og det største siden noteringen i 1980 målt i dollar og cents. Nedgangen medfører en reduksjon i selskapets markedsverdi på rundt 5,5 milliarder dollar på bare ett døgn.

Nike står overfor tøff konkurranse i sitt nordamerikanske kjernemarkedet fra blant andre tyske Adidas, som satser hardere i USA og har blitt belønnet med en salgsvekst på rundt 30 prosent i regionen.

Dette skaper utfordringer for både Nike og konkurrenten Under Armour.

Men i bunnen ligger mer strukturelle trusler som rammer bredt innen amerikansk detaljhandel.

Problemer for detaljistene



Onsdag har det vakt aldri så lite oppsikt at Sears Holdings, som står bak Sears og Kmart, i sin årsrapport har tatt inn et avsnitt som sår tvil om selskapets videre virksomhet etter flere år med svak utvikling.

«Våre historiske driftsresultater indikerer at det eksisterer betydelig tvil relatert til selskapets evne til fortsatt drift», skriver Sears i rapporten.

Sears falt med dette 12,3 prosent i dagens handel på Wall Street.

CNN trekker også frem problemer for aktører som Macy's, Target og Kohl's (som har omfattende partneravtaler med Under Armour). Alle disse sliter med konkurransen fra generalister som Walmart, og ikke minst Amazon.

Trenden er at forbrukerne i USA i stadig større grad velger å shoppe fra sofakroken fremfor å gå i butikken.

Hundrevis av fysiske utsalg har blitt lagt ned på grunn av dette. Tidsskriftet Fortune gjengir Census-data som viser at omsetningen i de amerikanske kjøpesentrene var på 230 milliarder dollar i 1999.

I fjor var tilsvarende tall 155,5 milliarder dollar.

Vanskeligere å drive (fysisk) butikk



Under en pressekonferanse tirsdag kveld medga konsernsjef Mark Parker i Nike at skiftet mot digitalhandel også påvirker dem. Han fortalte at økningen i nettshopping har gjort det vanskeligere i drive handelsvirksomhet i tradisjonelle butikker.

– Detaljhandelslandskapet, spesielt i USA, er ikke i en stabil tilstand. Jeg mener det er åpenbart, sa Parker.

SER MULIGHETER: Konsernsjef Mark Parker i Nike konstaterer at det har blitt vanskeligere å drive butikker bygget av murstein og mørtel, men over innovasjon.

Konsernsjefen understreket videre at utviklingen er drevet av kundene.

– Forbrukerne har bestemt at det digitale ikke bare er en del av shopping-opplevelsen. Det digitale er grunnlaget, sier han.

Parker mener imidlertid at dette også byr på muligheter.

I Nikes kvartalsrapport fremgår det at selskapet skal levere «en uavbrutt strøm av innovasjon gjennom ytelse og stil, øke hastigheten gjennom virksomheten og skape mer direkte forbindelser til kundene ved å utnytte det digitale og medlemskap».

Taper på børsen

Langt fra alle er overbevist.

Det har i dag kommet flere nedgraderinger på aksjen. Stifel Nicolaus tar ned sitt kursmål til 66 fra 69 dollar, mens UBS reduserer til 63 fra 67 dollar.

Nike leverte for øvrig et resultat på 1,14 milliarder, tilsvarende 68 cents per aksje, i forrige kvartal. Dette er en økning fra 950 millioner dollar, eller 55 cents per aksje, i samme periode året i forveien.

Inntektene på 8,43 milliarder dollar var svakere enn ventede 8,47 milliarder dollar.

Selskapet opplevde negativ valutakurseffekt i perioden, og skuffet på fremtidige ordre og finansielle prognoser (middels ensifret salgsvekst for det inneværende kvartalet).

Av de større selskapene gjør Nike det klart dårligst av samtlige på Wall Street onsdag, og er den fremste årsaken til at Dow Jones-indeksen så vidt endte dagen i minus. Nike-fallet alene tilsvarte 28 poeng.

Dow Jones er ned 0,03 prosent, mens den bredere S&P 500-indeksen til sammenligning er opp 0,19 prosent.