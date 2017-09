Nord-Korea truer med å sprenge en hydrogenbombe i Stillehavet, en angivelig respons på USAs nye sanksjoner og president Donald Trumps advarsel i FN om at han i ytterste konsekvens vil utslette hele regimet.

Oppskaleringen av den allerede spente situasjonen sender samtlige asiatiske markeder i rødt fredag morgen, med unntak av Australia. Investorene har imens trukket mot trygge havner, med styrking av blant annet japanske yen.

Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong Ho sier regimet nå vurderer en ny atomprøvesprengning i Stillehavet, kraftigere enn noen gang før.

Overfor reportere i New York bekreftet han at det i så fall var snakk om en hydrogenbombe, men la til at det blir opp til Kim å bestemme, skriver Bloomberg.



Investorer på «tå hev»

Tidligere i natt sa diktator Kim Jong-un at Trump, som han karakteriserer som sinnsforvirret, vil måtte «betale inderlig» for sine trusler.

– Hvis du ser deg rundt er det ikke mange grunner til å kjøpe, sier markedsstrateg Chris Weston i IG Markets til Marketwatch.

– Den nordkoreanske hydrogenbombe-trusselen får folk til å gå på tå hev, sier han.



Nord-Korea ble møtt av unison fordømmelse da de prøvesprengte en hydrogenbombe på land tidligere denne måneden. De har dessuten sendt nok en missil over japansk luftrom, tross kraftige advarsler fra øyriket da de gjorde det samme i august.

Kina-nedgradering

Rett før klokken 7 fredag norsk tid er børssituasjonen i Asia slik:

SSE-indeksen i Shanghai ned 0,48 prosent

Nikkei i Tokyo er ned 0,36 prosent

KOSPI-indeksen i Seoul ned 0,72 prosent



Hang Seng i Hongkong ned 0,84 prosent

Det er dog ikke bare sabelraslingen mellom Trump og Kim som gir dårlig markedsstemning. I tillegg er dette første sjanse verdensmarkedene har hatt til å reagere på at Standard & Poor’s har nedgradert ratingen til Kina.

– S & Ps avgjørelse om kutte kredittratingen til Kina ser ut som et tilfelle av dårlig timing, ettersom Kina allerede har begynt den krevende prosessen med å balansere reformer og gjeldssituasjonen, sier Rob Carnell i ING til Associated Press.

Svaret kom likevel raskt fra markedene: Industriaksjer i Japan ser ut til å ta et solid fall, med Taiheiyo Cement ned 1,83 prosent, Mitsui Mining and Smelting ned 2,72 prosent og Nippon Light Metal med et solid fall på 3,59 prosent.