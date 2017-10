Nordea leverte sitt regnskap for tredje kvartal torsdag.

I rapporten fremgår det at storbanken skal kutte 6.000 jobber. Nordea hadde totalt 32.000 ansatte ved utgangen av tredje kvartal.

Casper von Koskull, konsernsjef i Nordea, skriver i rapporten at bankens satsing på blant annet teknologi og IT har vært kostbar. Dette har gjort at de langsiktige driftskostnadene til Nordea har økt.

«Mange av disse investeringene var ikke en del av den opprinnelige planen i 2015. Men vår innsats har definitivt gjort banken mer robust og smidig», skriver han i rapporten.

– Sikre konkurranseevnen

Han skriver videre at ettersom investeringene nå har begynt å gi ønsket effekt, er det tid for neste fase – en fase der sjefen ser at banken kan «strukturelt ta ned kostnader og øke effektiviteten».

«For å sikre langsiktig konkurranseevne planlegger vi dessuten å redusere antallet av medarbeidere og konsulenter med minst 6.000, hvor cirka 2.000 er konsulenter», skriver han i rapporten.

Nordea-sjefen skriver ikke noe mer konkret om kuttene, eller hvordan jobbkuttene vil fordele seg mellom landene Nordea opererer i.



Skal kuttes i Norge

Snorre Storset, Norgessjef i Nordea, sier at nedbemanningen kommer som et resultat av hvordan Nordea-ledelsen tror bankmarkedet vil utvikle seg i årene fremover, og han bekrefter også at det vil bli kutt i Norge:

– Vi ser at vi kan bli mer effektive i alle ledd i banken, så dette vil påvirke virksomhet ganske balansert på tvers av landene, også i Norge, sier Storset til E24.

Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge

Hvor mange jobber som skal kuttes vil han ikke ut med, men det er en prosess som vil gå over de neste tre til fire årene, og vil altså påvirke mer enn bare filialer.

– Når vi nå har gjort store investeringer i våre IT-systemer, samtidig som vi ser at det kommer nye aktører inn i markedet og at kundenes ønsker for hvordan de vil bruke banken endrer seg, ser vi at vi over de neste tre til fire årene kan drive banken mer effektivt. Det er digitaliseringen som gjør det mulig, sier Storset.

Storset sier også at omorganiseringen som Nordea har gjort, der de har gått fra å være uavhengige selskap til å bli én juridisk enhet, også gjør at man mye mer effektivt kan jobbe på tvers av konsernet.

– Skal noen funksjoner i Norge da legges ned?

– Nei, det er ikke hele funksjoner i Norge som skal legges ned, sier Storset.

Håper Apple Pay også kommer til Norge Nordea har for få dager siden vært med på å rulle ut Apple Pay-tjenesten i Danmark, Finland og Sverige. Nordeas kunder i Norge har derimot ikke fått være med i denne omgang. – Vi ønsker jo å være så relevante som mulig og tilby våre kunder de tjenestene de ønsker, men det er Apple som bestemmer når de vil gå inn i Norge med Apple Pay, sier Nordea Norge-sjef Snorre Storset. – Men vi håper jo at Apple også vil komme til Norge med dette, legger han til. Storset sier at siden Apple Pay bruker NFC-teknologi, så vil en utrulling i Norge teknisk sett også være avhengig av at nok bankterminaler støtter denne teknologien. – Så langt har mottagelsen av Apple Pay hos kundene vært fantastisk god hos kundene, sier Storset.

Banksektor under press



Nordea føyer seg i rekken av banker som har varslet at arbeidsstyrken må slankes, blant annet som følge av voldsomme endringer i våre brukervaner i kjølvannet av ny teknologi.

I januar i år sa sjef Rune Bjerke i Norges største bank, DNB, at det er et under om de er mer enn 5.000 ansatte om ti år. DNB har i dag om lag 10.000 ansatte.



Leverte som ventet

Nordeas driftsresultat kom inn på forventningene etter tredjekvartal. Det endte på 1,090 milliarder euro, mot en forventning på 1,093 milliarder euro.

Inntektene er noe lavere enn forventet, med 2,373 milliarder euro, sett opp mot 2,444 milliarder euro forventet.

Analytikerne hadde på forhånd ventet en kostnadsøkning på cirka fem prosent for hele året. I fjor var kostnadene på 4,8 milliarder euro, ifølge Direkt.

Bedring i norsk økonomi løfter norske tall

Nordea Norge fikk i tredje kvartal et driftsresultat på 1,56 milliarder kroner, en økning på 367 millioner fra samme periode i fjor.

-Driftsresultatet er vesentlig forbedret, noe som kommer av den endringen vi ser i norsk økonomi nå. Aktiviteten øker, og selv om omstillingen fortsatt pågår, ser vi helt andre tegn til optimisme enn tidligere, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Bank Norge.

Nordea har gjort avsetninger til tap på utlån på totalt 311 millioner i tredje kvartal, 374 millioner mindre enn på samme tid i fjor.

Det er gjort noen reverseringer på gruppenivå, mens det fortsatt er enkelte individuelle tapsavsetninger tilknyttet kunder innen oljesektoren, opplyser banken.

Snorre Storset sier at usikkerheten i norsk økonomi «på ingen måte er over», men at man går mot lysere tider.

– Det er mindre avsetninger til tap på utlån i Norge som gir den store resultatforbedringen, sier Snorre Storset, og peker på at samlede inntekter og kostnader ellers var relativt stabile.

– Renteinntektene går noe opp, men det er litt mindre volatilitet og vi har tjent litt mindre på tradingvirksomheten. At tapsavsetningene går ned er en effekt av at det går bedre i norsk økonomi, fortsetter han.

Nordea Norge opplevde en vekst i utlån i personmarkedet på 5,5 prosent på årsbasis i tredje kvartal, mens innskuddene falt 0,7 prosent. Samtidig fortsatte den store økningen i fondssparing.