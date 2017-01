– Vi ser at det er litt flere kunder vi sier nei til i dag, spesielt i Oslo, enn det vi gjorde tidligere, sier Nordea-sjef i Norge, Snorre Storset, til E24.

Etter en knapp måneds erfaring med den nye boliglånsforskriften er det først og fremst regelen om maksimal samlet gjeld på fem ganger inntekten som gjør at enkelte av lånekundene til storbanken i Norge får nei.

– Der har vi en større andel av kundene som blir truffet i forhold til den gamle varianten av boliglånsforskriften, sier Storset.

– Det er dels kunder som vi uansett kunne sagt nei til tidligere fordi vi synes kunden må kunne leve med sin belåning over tid, ikke bare når vi har den lave renten, men også når man får en renteoppgang. Men det finnes også kunder der som vi tidligere kunne akseptere som nå treffes, fortsetter han.

Bankene varsler innstramming



I et boligmarked der spesielt prisene i og rundt Oslo som kjent har skutt fart, ble forskriften innført av Finansdepartementet for å motvirke risikoen stigende boligpriser og gjeldsvekst utgjør for norsk økonomi.

Frykten er blant annet at en stigende boligpris- og gjeldsspiral gjør norske husholdninger sårbare for eksempelvis tap av inntekt eller økte renter. Tilbakeslag i økonomien kan forverres hvis husholdningene tvinges til å stramme livreimen på samme tid.

Som følge av endringene har bankene allerede på nyåret gitt signaler om låneinnstramming via Norges Banks utlånsundersøkelse.

Der sa de spurte bankene at de venter en innstramming i kredittpraksisen overfor husholdningene i første kvartal.

Nye regler



Bankene meldte at de vil stramme inn på betingelser om maksimal gjeld i forhold til inntekt, maksimal gjeld i forhold til boligverdi og bruken av avdragsfrihet.

– Det kan være en viss dempende effekt, men det kommer ikke til å endre situasjonen fundamentalt, sier Storset om virkningen av forskriften på boligmarkedet.

– Som ett av flere verktøy bidrar det til at kunder som ellers ville ha strukket strikken veldig langt nå får beskjed om at dette er hva man synes er langt nok, fortsetter han.

Forskriften, som ble innført fra nyttår, krever at kundens samlede lån skal ikke overstige fem ganger brutto inntekt, mens kjøperne av sekundærbolig i Oslo må ut med 40 prosent i egenkapital for å få lån. I resten av landet videreføres egenkapitalkravet på 15 prosent.

Bankene kan likevel som tidligere innvilge noen lån som ikke oppfyller forskriftskravene.

Dette gjelder fortsatt inntil 10 prosent av volumet av innvilgede lån per kvartal, men i Oslo begrenses bankenes mulighet til å innvilge lån som bryter med kravene til åtte prosent av verdien av samlede utlån eller inntil 10 millioner kroner per kvartal.

Slo forventningene – stiger på børs



Nordea leverte torsdag resultatregnskapet for fjerde kvartal. Det viste økt overskudd i kvartalet og også et bedre resultat for hele 2016.

I kvartalet endte nettoresultatet på 1,1 milliard euro, opp fra 848 millioner i tilsvarende periode året før.

Storbankens driftsresultat steg til 1,25 milliarder euro fra 1,03 milliarder, med hjelp fra blant annet lavere kostnader.

Resultatet slår forventningene til analytikerne, som ifølge Reuters hadde sett for seg et driftsresultat på 1,08 milliarder euro, noe som belønnes med en aksjeoppgang på 3,8 prosent på Stockholm-børsen.

For Nordeas norske enhet ble driftsresultat justert for engangseffekter på 1.592 millioner kroner for fjerde kvartal, opp 50 millioner fra samme periode året før.