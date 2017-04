Kraftig kronesvekkelse: – Vanskelig å forklare

– Det er en vanskelig å forklare en så svak krone som vi har nå, sier sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets til E24.

Til tross for at norsk økonomi ser ut til å lagt det verste av oljebremsen bak seg, og nå går mot lysere tider. Og til tross for at oljeprisen har tatt seg opp til mellom 50 og 60 dollar fatet.

Kronen har svekket seg kraftig den siste tiden.



** En euro koster hele 9,32 kroner. I midten av februar kostet en euro 8,80 kroner, mens den for omtrent to uker siden kostet 9,09 kroner.

** Den importveide kronekursen, som er vektet mot valutaene til Norges 44 største handelspartnere, er nå over 106. Svakere har ikke indeksen vært siden august i fjor. Da oljeprisen vaket oppunder 30 dollar fatet i starten av 2016 og usikkerheten var på sitt verste, var indeksen til sammenligning på 110 (høyere indeks betyr svakere krone).

– Ingen grunn



Sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets

Når kronen svekkes, betyr det at du må betale mer for andre valutaer. Når den styrkes, må du betale mindre.

Kronesvekkelsen får Nordea-analytikeren til å klø seg i hodet.



– Det er ingen norske nyheter som tilsier at det går dårligere. Veksten er stigende, og forholdene er på bedringens vei - i den grad de var dårlige. Jeg ser ingen åpenbar grunn for denne svekkelsen, sier han.

Han peker på at prisveksten i Norge har gått en del lavere enn man hadde ventet i år, men at dette ikke er ny informasjon.



KRONEFALL: Grafen viser utviklingen i den importveide kronekursen (I44) så langt i år. Når grafen stiger, betyr det svakere krone.

– Valutamarkedet frykter oljeprisfall



I lange perioder av oljebremsen har kronekursen gått hånd i hånd med oljeprisen. Når oljeprisen har falt, har kronen svekket seg. Og omvendt.

Spekulantene stikker Mange av de kortsiktige profittsøkerne i valutamarkedet, også kjent som spekulantene, har solgt sine posisjoner i det siste. Utenlandske bankers, som er et utløp for spekulative strømmer, handel med Nordea viser at intet mindre enn to av tre posisjoner som er blitt tatt opp siden 7. januar i fjor, da kronen var på sitt aller svakeste mot euro, nå er borte. – For meg er dette rart. Mitt inntrykk er at kronen nå er bedre stilt enn den var, sier Eek-Nielsen.

– Nå ser vi en ganske tydelig dekobling i denne takten. Forrige gang oljeprisen var på 50 dollar fatet, kostet en euro 9,05 kroner. Nå koster den 9,32, sier Nordeas sjefanalytiker.

– Det ser ut som at valutamarkedet tar høyde for lavere råvarepriser enn vi faktisk har, legger han til.

– Så du mener med andre ord at valutamarkedet venter en lavere oljepris enn det oljemarkedet gjør?

– Det høres ut som en rar greie, men det er den beste forklaringen jeg har.

Han viser også til at valutaene til andre råvarebaserte økonomier, som blant annet Australia og Canada, har gått svakere.



Siden 11. april har oljeprisen (Brent spot) falt fra 56 til 52 dollar fatet.



Venter oljeprisoppgang



Erica Blomgren, sjefstrateg i Seb

I en oppdatering tidligere denne uken omtaler sjefstrateg Erica Blomgren i Seb den kraftige kronesvekkelsen.

Hun skriver banken venter at oljeprisen fremover vil ta seg noe opp etter april-fallet.



Det vil bidra til å styrke kronen fremover, mener hun.



«Fundamentalt tyder både de økonomiske utsiktene og verdsettelsen på at kronen vil styrkes mot 8,90 mot euro i midten av 2017», skriver hun.



Nordea Markets venter på sin side at en euro vil koste 8,70 kroner om tre måneder.