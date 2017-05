Kronen med mystisk heisatur

Dagen startet «oppskriftsmessig» for kronekursen tirsdag.

Etter at norske BNP-tall viste en litt bedre utvikling i norsk økonomi i første kvartal enn de fleste ekspertene hadde trodd, styrket kronen seg noe mot euro.

Men rundt klokken 10 svekket kronen seg omtrent 11 øre mot euro. Drøyt halvannen time senere styrket den seg igjen.

Samme mønster kan ses i andre valutaer som er koblet til den norske kronen, blant annet dollar (se graf lenger ned i saken).

Nål i høystakk



Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets ser ingen åpenbare forklaringer for berg- og dalbaneturen tirsdag formiddag, bortsett fra å peke på det sure kronesentimentet i markedet.

For tirsdagens store kronebevegelse kom nemlig på et tidspunkt der vanlige drivere, som for eksempel oljeprisbevegelser eller makrotall, var fraværende.

– Det å lete etter utløsende årsak, er som å lete etter nålen i høystakken, sier Østnor til E24.

Bakteppet er en krone som har svekket seg massivt de siste månedene – uten at ekspertene har ment at det har vært en god grunn til det.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets

– Det er litt betegnende for det vi har sett i det siste, på den måten at det er vanskelig å forklare hvorfor det går så mye med tradisjonelle forklaringsfaktorer. Det er ikke en sjokkartet bevegelse, men det er en stor bevegelse opp og en stor bevegelse ned igjen, sier han til E24.

– Vilkårlig



– Det finnes ikke volum bak disse bevegelsene. Det blir vilkårlig hvilken utvikling vi ser, sier han, og kommer med følgende eksempel:

– Det kan være en aktør som gjør litt (selger/kjøper kroner, journ.anm.) og med det utløser bevegelser som ikke ville kommet om det var normaltilstand i markedet.

Det betyr på godt norsk at svært få aktører er sugen på den norske kronen.

Og når det er færre aktører som kjøper og selger kroner, betyr det at kursen kan gå mer enn den ellers ville ha gjort.

SAMME MOT DOLLAR: Bevegelsen i kronen mot dollar var tilsvarende merksnodig som mot kronen tirsdag formiddag.

Ingen appetitt

Kronekursen har de siste to månedene falt til svært svake nivåer – nivåer vi ikke har sett siden august i fjor.

E24 skrev i forrige uke at kroneappetitten ikke har vært lavere siden finanskrisen.

– Det er lav omsetning i kronemarkedet nå, også sammenlignet med hvordan det var for bare noen måneder siden, sa sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets til E24.

Han underbygget blant annet dette med at antall handler på markedsplassen Reuters Matching for tiden ligger på rundt 900 i snitt hver dag.

Det er 40 til 50 prosent lavere enn det pleier å være.