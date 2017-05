Saken oppdateres.

Oppsigelsen skal ha kommet fredag kveld, etter at selskapet sendte ut en melding der styret uttalte at de har full tillit til konsernsjefen.

Det skriver Dagens Næringsliv søndag, som viser til «flere kilder». Avisen skriver videre at de ikke har klart å komme i kontakt med Ombudstvedt selv for en kommentar.

Det har stormet rundt konsernsjefen etter at han solgte alle Norske Skog-aksjene sine i slutten av april, noe som førte til et kraftig kursfall i aksjen.

Meldingen om at sjefen skal ha sagt opp står i sterk kontrast til beskjeden som kom fra selskapet fredag morgen. Under tittelen «Ombudstvedt fortsetter» skriver styret at de har diskutert stillingen hans etter aksjesalget:

– Ombudstvedt solgte sin aksjepost for å stå uten personlige eierinteresser i forhandlingene om selskapets restrukturering. Sven Ombudstvedt fulgte gjeldende lovgivning og Norske Skogs retningslinjer ved nedsalget. Et enstemmig styre har besluttet at Sven Ombudstvedt fortsetter som konsernsjef, skrev styret.

Meldingen ble etterfulgt at innsidemeldinger, der det kom frem at styremedlemmene Paul Kristiansen og Svein Erik Veie hadde kjøpt aksjer for henholdsvis 50.000 og 20.000 kroner i selskapet.

Sjefen utløste aksjekollaps



At en konsernsjef solgte unna alle aksjene sine ble møtt med vantro og forundring blant de fleste. Ombudstvedt selv argumenterte for at han solgte for å støtte opp om selskapets restruktureringsprosess, men det var en forklaring mange ikke skjønte noe av.

De fleste har tolket salget som at Ombudstvedt ikke lenger har troen på at det er mulig å redde selskapet, og at han dermed i praksis sendte inn sin egen avskjedssøknad. Aksjesalget har ført til at aksjen er mer enn halvert siden midten av april.

Norske Skog-aksjen falt 30,2 prosent den 26. april, etter at Ombudstvedts aksjesalg ble kjent. Dagen etter fortsatte aksjen ned ytterligere 38,7 prosent til 95 øre. Fredag endte aksjen på 99 øre på Oslo Børs.

For aksjonærene er imidlertid dette bare den siste smellen i en lang nedtur som har vart over mange år. Så sent som i januar lå aksjen på rundt tre kroner.

Det har så langt ikke lykkes E24 å få en kommentar fra Norske Skog søndag.