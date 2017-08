Det er en hardt presset papirprodusent i som torsdag avholdt generalforsamling i sine lokaler på Skøyen i Oslo. På agendaen sto blant annet valg av nytt styre.

Den profilerte investoren Christen Sveaas kjøpte seg nylig inn som selskapets største aksjonær, og ble innstilt som ny styreleder. Fra talerstolen trakk valgkomiteen blant annet frem Sveaas «betydelige skogengasjement».

Det ble stilt spørsmål ved Sveaas kompetanse under presentasjonen.

– Jeg har vært involvert i en rekke industrielle og finansielle foretak i Norge, og jeg tror at de fleste som kjenner meg vet at jeg er en seig jævel. Så får vi se om det er nok. Det betyr ikke at jeg har påtatt meg dette vervet med noen stor optimisme, det blir hardt arbeid, men jeg skal sette av tiden som trengs. Min oppfatning, sett fra utsiden, er at vi er på overtid allerede, så jeg tror vi nærmer oss døra. Det eneste jeg kan love, er at jeg skal jobbe for at Norske Skog skal overleve. At jeg får det til, skal jeg ikke love, svarte Sveaas på dette.

Han ble deretter valgt ved taus akklamasjon. Det nye styret utgjøres ellers av Jon-Aksel Torgersen, Ragnhild Wiborg, Eilif Due og Annette Malm Justad, i tillegg til ansatterepresentanter.

Krevende

Norske Skog står midt i en krevende restruktureringsprosess der man håper å få bukt med en uhåndterlig gjeldsbyrde. Samtidig har det vært store endringer på eiersiden, hvilket var bakgrunnen for styrevalget.

Investorene skulle også oppdateres på selskapets finansielle stilling. Det ble meldt at driften går bra, men at gjelden er for høy og kapitalstrukturen for kompleks.

– Gjeldsgraden ligger på over 10-gangeren, som er for høyt. Situasjonen nå er ikke bærekraftig, sa konsernsjef Lars Sperre fra talerstolen.

Han viser til at gjelden utgjør mer enn ti ganger brutto driftsresultat (ebitda).

Milliardgjeld

Avtroppende styreleder Henrik Christensen fortalte at den samlede gjelden i konsernet er på nærmere ni milliarder kroner, hvorav den største bolken på rundt 2,9 milliarder kroner er pantsikret i alle enhetene som driver fabrikkene.

Den usikrede gjelden er på rundt fem milliarder kroner.

Dragkampen står nå mellom sikrede og usikrede kreditorer, og en løsning må også godkjennes med kvalifisert flertall på generalforsamling.

– Det er en krevende situasjon fordi det er mange involverte parter som alle må stemme for, dersom vi skal få dette til, sa Christensen.

Det ble redegjort for forslagene som ligger på bordet.

– Per i dag står vi fortsatt med et verdigap mellom obligasjonseierne, og i og for seg også generalforsamlingen, som håper at vi kommer ut med noe bedre enn det vi har sett så langt, sa Sperre.

– Dyrt å være fattig

Under plenumsseansen kom det ellers frem at renten på det foreslåtte nye lånet, som er beskrevet i forslaget fra de pantsikrede kreditorene, er på ni prosent.

Aksjonærene virker ikke spesielt begeistret for dette.

– Det er dyrt å være fattig, sa avtroppende styreleder Christensen.

Konsernsjefen advarte mot en situasjon der alle blokkerer hverandre og man ikke finner noen løsning.

– Alternativet er dårlig, veldig dårlig, for absolutt alle som sitter i denne kapitalstrukturen, sa han.