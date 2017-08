Norske Skog får forlenget frist

Norske Skogs kreditorer forlenger fristen for forhandlingene frem til onsdag neste uke.

Det kommer frem i en melding fredag kveld.

Den nye utsettelsen skal gi selskapet ekstra tid til å fullføre samtalene med kreditorene og gjøre klart det som trengs av dokumentasjon for å få gjennomført en redningspakke.

Selskapet har sagt at det har fått flere forslag om finansiell restrukturering fra sine långivere, men at det ikke er inngått noen endelige avtaler.

Norske Skog sier at det har planer om å legge frem et revidert forslag til rekapitalisering av selskapet «tidlig neste uke», og at forslaget skal ha støtte fra flertallet av eierne av to obligasjoner.

Den ene av disse obligasjonene er på 290 millioner euro med utløp i 2019 og den andre er på 100 millioner euro med utløp i 2020.

Noe av bakgrunnen for at ledelsen i Norske Skog ønsker å refinansiere er at de ser behov for investeringer i å endre produksjonen fra avispapir til andre papirtyper.

HAR FALT: Norske Skog-aksjen har steget noe de siste dagene, men er fortsatt ned 69 prosent siden nyttår.

– Veldig fornøyd

Norske Skog har fått tilsagn om et likviditetslån på 16 millioner euro fra en vesentlig del av sine långivere.

Dette vil bidra til å holde driften gående, skriver selskapet.

– Vi er veldig fornøyd med at nøkkelaktører støtter forretningsdriften i gruppen gjennom en likviditetsfasilitet, sier konsernsjef Lars P.S. Sperre ifølge meldingen.

Meldingen kommer like før fristen gikk ut fredag, etter at selskapet for en uke siden fikk nytt pusterom fra kreditorene.

Tirsdag ble det kjent at investor Christen Sveeas hadde kjøpt 12,81 prosent av Norske Skog, etter at den tidligere storeieren GSO Capital Partners solgte sine siste aksjer og dermed er ute av selskapet.

Har forhandlet lenge

Norske Skog har i lengre tid forsøkt å refinansiere gigantgjelden selskapet bygget opp på 1990-tallet gjennom en serier lånefinansierte oppkjøp.

Allerede i begynnelsen av året la ledelsen frem et forslag til sine långivere.

I vår overrasket daværende konsernsjef Sven Ombudstvedt alle ved å selge alle sine aksjer i selskapet. Han begrunnet det med at han ønsket å bevege partene i de fastlåste forhandlingene om en refinansiering.

Men aksjesalget hjalp ikke tilstrekkelig, og Ombudstvedt valgte i stedet å trekke seg.

Forskjøv flere frister

Den nye konsernsjefen Lars P.S. Sperre la frem et nytt refinansieringsforslag den 2. juni.

En viktig del av forslaget var å gjøre en vesentlig del av gjelden om til aksjer, noe som skulle redusere gjelden fra 8,7 til 4,2 milliarder kroner.

Opprinnelig ble fristen ble satt til 29. juni, men forhandlingene har trukket ut, og frister har blitt forskjøvet flere ganger.

Nå har det altså skjedd igjen.

Norske Skog avholde ekstraordinær generalforsamling 24. august, og vil da orientere aksjonærene om den økonomiske situasjonen i konsernet.