Norske Skog-krisen: Milliardene og fabrikkene som forsvant

I 2005 hadde Norske Skog 19 fabrikker i drift i fire verdensdeler.

Tolv år senere er det bare de europeiske og australske fabrikkene som er igjen.

Fabrikkene i Sør-Amerika, Kina, Sør-Korea og Thailand er solgt, det samme er flere europeiske fabrikker.

Antallet ansatte i Norske Skog har også falt kraftig.

I 2005 hadde papirprodusenten 9.372 ansatte i 14 land, inkludert nesten 700 deltidsansatte og midlertidige samt lærlinger.

I fjor var antallet ansatte 2.462.

Selskapets bunnlinje har også vist stygge tall, med et samlet resultat etter skatt på minus 14 milliarder kroner siden 2000 (se faktaboks).

Norske Skog leverte milliardresultat etter skatt hvert år mellom 1999 og 2002, og gikk med overskudd på årsbasis frem til 2004.

Men i 11 av de siste 12 årene har papirfabrikanten levert et negativt resultat etter skatt.

Fjoråret snudde derimot til et moderat overskudd etter skatt på 306 millioner kroner.

Kraftig ekspansjon

Norske Skogs årsresultat etter skatt 2000-2016: 2000: 2,18 mrd. 2001: 2,66 mrd. 2002: 1,17 mrd. 2003: 406 mill. 2004: 629 mill. 2005: minus 848 mill. 2006: minus 3,02 mrd. 2007: minus 683 mill. 2008: minus 2,77 mrd. 2009: minus 1,40 mrd. 2010: minus 2,47 mrd. 2011: minus 2,55 mrd. 2012: minus 2,78 mrd. 2013: minus 1,84 mrd. 2014: minus 1,50 mrd. 2015: minus 1,53 mrd. 2016: 306 mill.

I 2005 hadde Norske Skog 19 fabrikker i 14 land, etter kraftig ekspansjon under konsernsjef Jan Reinås, som ledet selskapet fra 1994.

Men samtidig bygget selskapet opp en høy gjeld. Ved utgangen av 2001 var gjelden på nær 23 milliarder kroner.

Selskapet kjøpte seg inn i papirfabrikker i Sør-Amerika og Asia i 1998 og 1999, men det var særlig oppkjøpet av det New Zealand-baserte selskapet Fletcher Challenge Paper som bidro til den høye gjelden.

Kjøpet til 21 milliarder kroner var tidenes største norske oppkjøp i utlandet, ifølge jubileumsboken for Norske Skogs 50 første år.

I 2001 brukte selskapet drøyt 8 milliarder kroner på fabrikkene Walsum i Tyskland og Parenco i Nederland, ifølge Store Norske Leksikon.

Så snudde papirmarkedet.

Kuttet kostnader

I 2003 satte selskapet i gang med å kutte kostnader, noe selskapet i en børsmelding lovet ville bli fulgt av fremtidig vekst.

Det var overkapasitet i papirmarkedet, og situasjonen skulle bli mer krevende enn selskapet hadde ventet.

Fra 2005 begynte Norske Skog å gå med tap.

I april 2006 nedgraderte Moody's selskapets kredittverdighet etter svake resultater, og Standard & Poor's gjorde det samme i november 2007.

I september 2006 vedtok Norske Skog en handlingsplan for å bedre lønnsomheten, inkludert en nedbemanning på 1.000 ansatte.

Men utsiktene bedret seg ikke. Resultatet etter skatt i 2006 var på minus 3 milliarder kroner (se faktaboks).

«Prekær situasjon»

I april 2007 endret Moody's utsiktene for Norske Skog og flere andre papirprodusenter til «negativ».

«Europeiske produsenter er fortsatt eksponert for en prekær situasjon i en industri rammet av overkapasitet og tilhørende prispress,» skrev Moody's i 2007.

Senere på året nedgraderte kredittbyrået Norske Skog igjen, og året etter kom enda en ny nedgradering.

Saken fortsetter under annonsen.

Siden har selskapet forsøkt å kutte kostnader og redusere gjeldsbyrden, blant annet ved å selge unna mange av fabrikkene det hadde kjøpt.

Les mer: Norske Skog: Fra pengemaskin til gjeldskrise

Exit Korea og Kina

I Asia hadde Norske Skog avispapirfabrikker både i Sør-Korea, Kina og Thailand, med en samlet produksjonskapasitet på rundt 1,6 million tonn, eller en fjerdedel av selskapets samlede kapasitet.

I juni 2008 meldte Norske Skog at de ville selge de to fabrikkene Jeonju og Cheongwon i Sør-Korea til Morgan Stanley og Shinhan Private Equity for 3,1 milliarder kroner.

I juli 2009 solgte Norske Skog sin eierandel på 56 prosent i den kinesiske avispapirfabrikken Shanghai Norske Skog Potential Paper (SNP).

I september 2009 solgte selskapet avispapirfabrikken Hebei i kinesiske Zhaoxian for rundt 800 millioner kroner.

Da hadde ikke Norske Skog lenger papirproduksjon i Kina, fire år etter at selskapet kjøpte ut partneren og ble eneeier i Hebei og Shanghai-fabrikkene.

– Vi har ikke klart å tjene penger på virksomheten i Kina, sa daværende konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Norske Skog.

I oktober 2013 solgte Norske Skog avispapirfabrikken Singburi i Thailand til et thailandsk industrikonsern for 33 millioner dollar.



Ut av Sør-Amerika

I mars 2012 solgte selskapet fabrikken Bio Bio i Chile til chilenske investorer for 56 millioner dollar. De chilenske investorene var partnere i BO Packaging, som drev med emballasje i Chile og Peru.

I juni 2013 kjøpte chilenske investorer 51 prosent av aksjene i den brasilianske fabrikken Pisa for 41,3 millioner dollar, og i januar året etter solgte Norske Skog resten av denne fabrikken til de samme investorene for 37 millioner dollar.

Etter dette hadde ikke Norske Skog noen papirproduksjon i Sør-Amerika.

Trøbbel i Europa

Også på det europeiske kontinentet har selskapet kuttet fabrikker.

I juli 2008 ble den tsjekkiske fabrikken Steti solgt til Mondi til en pris som ikke ble oppgitt, men som skulle tilsvare den bokførte verdien av anlegget.

I august 2012 avtalte Norske Skog å selge papirfabrikken Parenco i nederlandske Renkum til investeringsselskapet H2 Equity Partners, til en verdi av rundt 30 millioner euro. Selskapets mål med salget var å redusere gjelden.

I 2015 rant det 10 millioner kroner ut av den tyske Walsum-fabrikken hver måned, og i juni fant selskapet ut at det var nok. Styret i papirprodusenten bestemte seg for å legge ned fabrikken med 291 ansatte for å begrense tapene.

Walsum hadde gjort forbedringer innen energi og råvarer og kuttet bemanningen, men det var ikke nok. Markedet for publikasjonspapir var for utfordrende.

La ned norske anlegg

Heller ikke de norske anleggene har unngått øksen.

I 2005 bestemte Norske Skog seg for å legge ned fabrikken Union i Skien på grunn av overkapasitet i markedet.

I mars 2012 inngikk Norske Skog avtale om å selge den norske papirfabrikken Follum til Viken Skog for rundt 60 millioner kroner, etter at selskapet året før bestemte seg for å legge ned fabrikken.

Også denne gang skyldtes det overkapasitet i markedet.

Må fortsatt omstilles

Høsten 2017 kjemper Norske Skog fortsatt for å få redusert gjelden, som er på 6,58 milliarder kroner ved utgangen av første halvår.

Ledelsen mener det koster så mye å betjene gjelden at selskapet ikke klarer å finansiere nødvendige investeringer. Skal selskapet overleve, må det nemlig omstille produksjonen.

Men da må ledelsen klare å bli enig med kreditorene om en plan.

Les mer: Norske Skog i innspurten med redningsforslag