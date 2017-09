Det er en uvanlig mandag hos Norske Skogindustrier ASA når selskapet i dag skal legge frem sin redningsplan. Etter at kreditorene i forrige uke tok over fabrikkenes driftsselskap Norske Skog AS, har alvoret virkelig kommet til overflaten.

– Vi er utålmodige og mener ledelsen ikke klarer å komme frem til en løsning. Vi har kommet dit at vi frykter for virksomhetenes ve og vel, sa tidligere konsernsjef og nå fersk styreleder i Norske Skog AS Svein Ombudstvedt til E24.

Grepet fra kreditorene ble kjent bare timer etter Norske Skogindustrier innkalte til mandagens pressekonferanse. Pressekonferansen går likevel som planlagt.

Detaljene i det nye forslaget er ikke kjent, og kreditorene vil ha to uker på seg til å vurdere det, skriver NTB.

Kreditorene tok grep

Selskapets konsernsjef Lars Sperre bekreftet at alle ansatte fikk lønn etter overtagelsen og sa følgende i en e-post til E24:

– Vi ser på dagens hendelser som et skritt mot en endelig løsning. Norske Skog har syv konkurransedyktige fabrikker som vil fortsette å selge kvalitetsprodukter gjennom hele denne rekapitaliseringsperioden. Denne prosessen har pågått i ni måneder, og det er ikke overraskende at det nå blir tatt grep for å finne en endelig rekapitaliseringsløsning.

Han ville derimot ikke svar på hvorfor man fortsatte prosessen når de sikrede kreditorene planlegger å ta over eierskapet i fabrikkene.

Til NTB sier han imidlertid at de sikrede kreditorene den siste tiden har hatt anledning til både å kreve førtidig tilbakebetaling av hele lånet og eventuelt tiltre pantesikkerheten de har.

– De har valgt å kreve førtidig tilbakebetaling av lånet og benyttet en tilhørende adgang til å sette inn nye styremedlemmer i Norske Skog AS, men de har altså ikke tiltrådt pantesikkerheten. Norske Skog AS er altså fortsatt et datterselskap i Norske Skog-konsernet. Det var ikke uventet at seniorkreditoren tok et slikt grep, sier Sperre.

For to tiår siden knivet selskapet om herredømmet i avispapirverden – nå kjemper det for å overleve. Her kan du lese historien om Norske Skog.

Til Dagens Næringsliv sa styrelederen Christen Sveaas i morselskapet at han ikke var overrasket.

– Det de gjør nå, burde de gjort for mange måneder siden, sa Sveaas til avisen, og påpekte videre at konsernet ikke har betalt renter på gjelden på mange måneder.

Sveaas ble selv valgt inn som styreleder etter at han i sommer kjøpte seg opp til å bli største aksjonær i selskapet.

– Det nye styret har sittet i knappe tre uker, jeg er ikke i stand til å se at vi kunne gjort noe annerledes på den korte tiden, sa Sveaas til DN.

Forvirring

Forvirringen ble total etter kreditorene skiftet ut styret i Norske Skog AS. Onsdag ettermiddag så Norske Skogindustrier seg nødt til å sende ut en børsmelding for å forklare den nye sammenstillingen av styrer.

Det er Citigroup i London som er agent for lånene som er blitt misligholdt slik at overtagelsen ble gjennomført.

– Styreendringene er allerede gjennomført. Når man ikke har betalt renter siden juni, og skjermingsperioden utløp i juli, var vilkårene for mislighold på plass, sa Ombudstvedt til E24 tirsdag.

Det var i mai at Ombudstvedt sluttet som konsernsjef i Norske Skogindustrier ASA, og Lars Sperre tok over.

E24 har forsøkt komme i kontakt med Norske Skogindustrier ASA søndag. I en SMS til E24 sier selskapet at de ikke har ytterligere kommentarer til selskapets situasjon før pressekonferansen mandag.