Først mandag, så tirsdag, nå onsdag.

Enda en gang melder Norske Skog om en utsettelse av planen for å rydde opp i milliardgjelden.

Selskapet skriver i en børsmelding at det er ferd med å sluttføre dokumentasjonen til forslaget til obligasjonseierne og aksjonærene.

Videre skriver Norske Skog at forslaget vil bli offentliggjort så snart betingelser og dokumentasjon er ferdigstilt.

Dette er nå ventet å skje onsdag, altså i morgen.

- Dette er en svært komplisert prosess med mange aktører som skal bli enige og mye dokumentasjon som skal ferdigstilles. Naturlig nok tar dette tid, sier Norske Skog-sjef Lars Sperre til E24.

Utsettelse på utsettelse



Meldingen tirsdag kommer etter langvarige forhandlinger med kreditorene og en rekke utsettelser av forhandlingsfrister.

På torsdag før helgen utløp den siste formelle forhandlingsfristen for redningsforslaget Norske Skog-styret lanserte 18. september, fordi de pantsikrede kreditorene ikke hadde gitt sin støtte til enda en forlengelse innen fristen.

Kort tid etter ble det likevel klart at kreditorene med pantesikkerhet støttet en forlengelse av forhandlingene, og samtalene fortsatte dermed med en mer uformell forhandlingsfrist til mandag denne uken.

Mandag varslet Norske Skog at det var i ferd med å sluttføre dokumentasjon til et revidert redningsforslag til obligasjonseierne og aksjonærene.

Dette forslaget skulle bli offentliggjort innen tirsdag klokken 17, noe som altså utsettes – igjen.

Kjemper om verdier



Striden i forhandlingene står mellom de såkalt usikrede og sikrede kreditorene.

Den handler i korte trekk om hvor store eierandeler de sikrede og usikrede kreditorgruppene blir sittende med etter at Norske Skog er refinansiert og gjelden på ni milliarder kroner er kraftig redusert.

Verdiene ligger i de syv papirfabrikkene i Europa, Australia og New Zealand. De to norske anleggene Skogn og Saugbrugs har rundt 800 ansatte.

Norske Skog er også viktig for skogeierne som leverer tømmer og trevirke til de norske fabrikkene.

De sikrede kreditorene sitter høyere i rangordenen fordi de har pantesikkerhet, noe som betyr at de har rett til å ta over fabrikkene i en konkurs.

Som E24 tidligere har skrevet er imidlertid ikke de usikrede kreditorene en ensartet gruppe, og enkelte kan ha grunn til å ta sjansen på at de ikke taper alt ved en konkurs.

Tidligere frister har blitt utsatt fordi disse kreditorgruppene ikke har klart å bli enige.

Etter at Norske Skog-styret la frem et forslag med støtte fra flertallet av sikrede kreditorer 18. september ble det raskt klart at flertallet av de usikrede långiverne ikke aksepterte fordelingen.

De kom på banen med sitt eget forslag der de kom bedre ut. Forslaget ble imidlertid blankt avvist av de sikrede kreditorene.

Tyngende gjeld



I tillegg til den tyngende gjelden, der mye stammer fra papirprodusentens oppkjøpsraid på slutten av 90-tallet, har Norske Skog slitt med fallende papirmarkeder i lengre tid.

Norske Skog har understreket at selskapets fabrikker har en lønnsom drift, men at gjeldsbyrden og rentebetalingene er for høye.