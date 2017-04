Slik forklarer Ombudstvedt aksjesalget

Det har stormet rundt konsernsjef Sven Ombudstvedt etter at han onsdag solgte alle sine vel 2,4 millioner aksjer i selskapet.

Salget og et svakt kvartalsresultat har utløst et kraftig stup i aksjekursen.

I en e-post til E24 forklarer nå Ombudstvedt.

«Aksjesalget må sees i sammenheng med den refinansiering vi prøver å få til og som vil skape verdier for alle,» skriver han.

Utkast til refinansiering



I Dagens Næringsliv onsdag kveld ble det kjent at ledelsen la frem et utkast til en refinansieringsplan i januar. Aksjonærene ga sin tilslutning, men det gjorde ikke gjeldseierne.

«Vi har gjennom den siste tiden jobbet med et refinansieringsalternativ vi mener skaper verdier for alle. Det krever tilslutning fra både kreditorer og aksjonærer. Med nedstemning av fullmakter til styret på siste generalforsamling og tilbakemelding fra kreditorer, ville det ikke være hensiktsmessig om det skapes tvil om mine privatøkonomiske disponeringer påvirket dialogen,» skriver Ombudstvedt i e-posten.

Milliardgjeld



Norske Skog har over seks milliarder kroner i netto rentebærende gjeld. Ledelsen og styret har tidligere sagt at de kan få problemer med låneforfall i 2019, om de ikke får en løsning før den tiden.

– Hva var hovedelementene i utkastet til refinansiering som ble lagt frem i januar 2017?

«All usikret gjeld ville bli konvertert til egenkapital og den sikrede gjeld ville bli skjøvet ut i tid. Rentebelastning ville bli halvert og selskapet ville bli tilført ny kapital», skriver Ombudstvedt.

Han skriver videre at han ikke har mistet troen på at selskapet skal klare å få en refinansiering før låneforfallene i 2019. Han svarer også nei på om han tror Norske Skog kommer til å gå konkurs.

Kurs-kollaps



Aksjesalget ble rapport til Oslo Børs onsdag kveld. Det skjedde etter at selskapet onsdag morgen la frem et svakt resultat for første kvartal. Det førte til at aksjekursen falt med hele 30,18 prosent.

Etter aksjesalget onsdag kveld, og den første forklaringen som ble gitt, stupte aksjen videre torsdag. I 13-tiden er aksjen ned nye 34,84 prosent.

Styreleder Henrik A. Christensen sa tidligere torsdag til E24 at han beklaget effektene aksjesalget har for aksjekursen, men understreket at Ombudstvedt har styrets tillit.

Han avviste at det kan være noen uenigheter mellom Ombudstvedt og styret som kunne forklare aksjesalget.

Tidligere styreleder og nåværende storaksjonær Jon-Aksel Torgersen uttrykte torsdag stor undring over salget og den begrunnelsen som ble gitt onsdag kveld.

– Jeg må si at jeg synes at det mildt sagt er ganske oppsiktsvekkende, sa Torgersen til E24.