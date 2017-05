Søndag besluttet styret at konserndirektør for strategi og juridiske forhold, Lars Sperre, tar over som ny sjef.



– Lars blir «big boss» fra i morgen tidlig. Restruktureringsprosessen går for full gass og nå bretter vi opp skjorteermene og gjør så godt vi kan, sier styreleder Hans A. Christensen i Norske Skog til E24.

Christensen er akkurat ferdig med et ekstraordinært styremøte i det gjeldstyngede selskapet. Etter børsslutt fredag leverte nemlig konsernsjef Sven Ombudstvedt sin oppsigelse.

– Vi tar Svens oppsigelse til etterretning. Det er en beslutning han har tatt på egen hånd, sier styrelederen videre.

Ombudstvedt får ros av styrelederen for innsatsen hans fra han tok over i januar 2010. De siste par ukene har diskusjonen rast om Ombudstvedt og Norske Skog etter at den nå avgåtte konsernsjefen plutselig solgte alle aksjene sine i selskapet.

Styrelederen sier at det er Lars Sperre som blir sjef på permanent basis:

INN: Lars Sperre er ny sjef i Norske Skog

– Vi kommer ikke til å starte noen rekrutteringsprosess for å finne en konsernsjef. Lars har vært i selskapet i mange år, og har god kjennskap til konsernet. Han har hatt ansvaret internt for refinansieringsprosessen, sier styrelederen.

Får ikke fallskjerm

Søndag ettermiddag bekreftet Sven Ombudstvedt overfor E24 at han sa opp fredag.

– Jeg har vært her i syv og et halvt år og synes egentlig det er lenge nok, blant annet gitt situasjonen som selskapet er i. Jeg føler det er riktig at en ny kaptein tar over nå, sier Ombudstvedt, som ikke ville kommentere noe mer rundt det mye omtalte aksjesalget sitt.

Siden Ombudstvedt sa opp selv, blir det ikke snakk om «en fallskjerm» eller bonus:

– Når han sier opp selv har han seks måneder etterlønn. Så det blir ikke utløst noen etterlønn annet enn det i henhold til kontrakten, sier styreleder Christensen.

UT: Sven Ombudstvedt sa fredag opp jobben som konsernsjef etter nesten syv og et halvt år i jobben.

Sven Ombudstvedts handlinger har vært mye diskutert de siste par ukene etter den nå avgåtte konsernsjefen solgte alle aksjene sine i selskapet 26. april. Det førte til et kraftig kursras, og på kort tid hadde aksjen mer enn halvert seg.

– Burde man gjort noe annerledes i denne saken sett i etterkant?

– Jeg kan ikke se at vi i styret kunne gjort noe annerledes, sier Christensen.

Han mener samtidig at selskapet nå står godt rustet til å forsøke å finne en løsning for selskapet, som sliter med høy gjeld i et utfordrende papirmarked.

Tidligere i år la ledelsen frem et forslag til refinansiering. Dette ble godtatt av aksjonærene, men man fikk ikke den nødvendige støtten fra kreditorsiden.



– Var aksjesalget et forsøk på å legge press på partene?



– Jeg tror i hvert fall dette vil bedre dialogen mellom partene. Men om det vil føre oss til en løsning kan jeg ikke si nå, sier Christensen.

Neste lån forfaller i desember 2019

I en børsmelding søndag ettermiddag, skriver styreleder Christensen at «Norske Skog har høy gjeld, men positiv kontantstrøm og ingen obligasjonsforfall før i desember 2019».

Problemet er likevel at selskapet ikke tjener nok penger til å betjene gjelden på sikt, og derfor må man finne en løsning. Den nye konsernsjefen er også åpen om dette i sin uttalelse etter at han ble utnevnt søndag:

– Norske Skogs drift og kontantstrøm er god, men gjeldsnivået er for høyt og for mye av kontantstrømmen går dermed til rentebetalinger i stedet for å kunne investeres i konsernets virksomhet, sier Lars Sperre, som også sier at han er motivert for å påta seg utfordringen.

Styrelederen beskriver prosessen med å få på plass en redningsplan for Norske Skog slik:

– Jeg har vært rådgiver i en rekke slike prosesser i andre selskaper opp gjennom årene, men dette er noe av det mest kompliserte jeg har vært borte i, sier styrelederen om den krevende prosessen.

Christensen forklarer det med at man skal finne en løsning som inkluderer aksjonærene og kreditorene i alle de seks lånene til selskapet. I tillegg er flere av lånene styrt av utenlands lovgivning,