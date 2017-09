Styreleder og storaksjonær Christen Sveaas i Norske Skogindustrier brukte presentasjonen av styrets refinansieringsplan og intervjuene etterpå på å hamre inn budskapet:

Går ikke kreditorene med på dette, så innebærer det konkurs for det børsnoterte Norske Skogindustrier ASA.

Hvis det skjer overtar kreditorene som har pantesikkerhet i datterselskapet Norske Skog as som igjen eier de operative virksomhetene i konsernet – altså de syv papirfabrikkene.

– Vil konkurs egentlig være så galt for de operative virksomhetene?

– Jeg tror at konsekvensen av konkurs, når det står på førstesidene av alle verdens aviser at en av de aller største papirprodusentene er konkurs, er betydelige, sier Sveaas til E24.

– Jeg kan forsikre deg om at våre konkurrenter mesker seg over denne situasjonen. Så det er ingen god idé, legger Sveaas til.

Han understreker også at de pantsikrede kreditorene beholder konsernledelse og deres kompetanse med den løsningen som styret nå har lagt på bordet.

– Jeg tror at de sikrede kreditorene her er tjent med en konsensusløsning. Min vurdering er at dette er et godt forslag for dem, sier Sveaas.

Vil ha svar raskt



Men han vil ha kreditorenes svar raskt. Norske Skog har forhandlet med kreditorene om forskjellige forslag til løsning i store deler av 2017.

– Nå har de holdt på med dette i hele år. Nå må de bestemme seg i løpet av ti dager. Take it or leave it, er styrelederens beskjed til kreditorene.

Løsningen innebærer at alle kreditorene omgjør all gjeld til aksjer. De pantsikrede kreditorene får 94 prosent av selskapet, mens de sikrede kreditorene får fire prosent.

Dagens aksjonærer blir sittende igjen med fattige to prosent.

Så vil de usikrede kreditorene og dagens aksjonærer få rett til samlet å tegne nye aksjer for 400 millioner kroner, noe som vil redusere de pantsikrede kreditorenes eierandel til 77 prosent.

Sveaas understreket på presentasjonen at styret og deres rådgivere hadde sett på hva som er vanlige i tilsvarende refinansieringer internasjonalt og at tallene «ikke var helt tatt ut av lufta», som han formulerte det.

Han omtalte under presentasjonen sin egen investering i Norske Skog-aksjer før han ble valgt til styreleder som en tapsinvestering. Og han holdt det åpent om han ville tegne aksjer i den planlagte emisjonen.

– Er du helt sikker på at du har tapt på Norske Skog-aksjene dine om et par år?

– For å si det sånn. Du kan spørre meg om et par år, sier Sveaas.

Lavere gjeld



Konsernsjef Lars P.S. Sperre i Norske Skogindustrier omtaler styrets refinansieringsplan som mer robust en forslagene kreditorene har forhandlet om og sagt nei til tidligere i år.

– 250 millioner euro i gjenværende gjeld er mindre enn vi har sett på før. Det reflekterer også at inntjeningen har gått ned. Det går hånd i hånd, sier Sperre til E24.

Han overlater til det fremtidige styret å ta stilling til investeringsplanene som ledelsen har når refinansieringsprosessen eventuelt er ferdig.

– Eier du Norske Skog-aksjer?

– Oj. Jeg eier et par hundre tusen aksjer som er kjøpt gjennom programmer for ansatte og emisjonen i fjor. Jeg har sikkert en gjennomsnittlig inngangskurs på 10, kanskje fem kroner, jeg husker ikke helt, sier Sperre.

Han uttaler seg positivt til, men lover ikke, å tegne seg for aksjer i den planlagte aksjeemisjonen.