– Det er rett og slett nonsens, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos til Bloomberg.

Det er første gang flyselskapets toppsjef svarer på Ryanair-sjef Michael O’Learys utsagn i starten av september. Da sa han at Norwegians finansielle situasjon er så anstrengt at ordrene på 200 fly ikke kan dekkes av flyselskapet.

– Norwegian vil gå tom for cash i løpet av fire-fem måneder. De famler rundt i blinde daglig, sa O'Leary.

Kjos avviser dette kontant:

– Det er ingenting i disse anklagene. Vi er veldig glad for den finansielle situasjonen vi er i, sier han, og legger til:

– Dette er Michael O'Leary-stil. Han liker å snakke i titler. Jeg har ingen konflik med Ryanair, sier Kjos.

Ryanair-sjefens uttalelser fikk også konsekvenser for Norwegian-aksjen, ifølge ekspert.

Pilot-skifte



Ryanair-sjefens uttalelser kommer etter at nærmere 140 piloter har gått fra Ryanair til Norwegian siden starten av året.

Norwegian har så langt i år ansatt rundt 400 piloter.

Dermed utgjør andelen som kommer fra den irske konkurrenten om lag en tredel av de nyansatte.

Samarbeid med Ryanair-konkurrent



For drøyt to uker siden senere kom nyheten om at Norwegian og lavpriskonkurrent Easyjet inngår samarbeid om langdistansepassasjerene.

Da hadde det i flere år har gått rykter og spekulasjoner om Norwegians planer om å inngå en såkalt feeder-avtale versert, og Ryanair og Easyjet var selskapene som var de mest opplagte partnerne.

Tøft børsår



Det norske flyselskapet har hatt et tøft 2017 på Børsen så langt.

Norwegian er ned 0,76 prosent til 220,8 kroner per aksje på Oslo Børs torsdag.

Selskapet har falt over 23 prosent på børs siden nyttår.