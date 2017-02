Torsdag morgen slapp Norwegian sine resultater for fjerde kvartal og 2016 som helhet.

Rapporten viser en omsetningsvekst på 15 prosent til 6,10 milliarder kroner, mot samme periode året før.

Brutto driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) snudde fra et underskudd på 266,4 millioner til et overskudd på driften på 673,10 millioner. Etter skatt satt Norwegian igjen med 197,2 millioner, mot et underskudd på 373,4 millioner ett år tidligere.

I forkant var det ventet en omsetning på 6,16 milliarder, et brutto driftsresultat (EBITDA) på 515 millioner og et resultat etter skatt på 16 millioner for fjerde kvartal, ifølge konsensustall fra TDN Finans/SME Direkt.

Stor bensin- og valutaeffekt



Norwegian hadde et resultat før skatt i fjerde kvartal på 299,7 millioner kroner, opp fra -702,9 millioner ett år tidligere, og langt bedre enn de 28 millionene som var ventet.



Selskapet påpeker i regnskapet at resultatet imidlertid inkluderer en samlet nettogevinst på 852 millioner, mot et netto trekk på 515 millioner for ett år siden, fra valutakontrakter, drivstoffsikringer og justeringer for arbeidskapital i utenlandsk valuta.

Av de 852 millionene i regnskapsgevinst, kommer 415 fra bokførte gevinster på valuta- og drivstoffsikringskontrakter, mens resten kommer fra abreidskapitaljusteringer i valuta.



Uten denne bokførte gevinsten på drivstoffkontrakter og valutaposisjoner, hadde Norwegian altså endte fjorårets siste kvartal i minus.

Resultatene kommer drøye tre måneder etter at Norwegian i oktober i fjor fikk det selskapet selv beskrev som sitt beste kvartalsresultat noensinne.

For hele 2016 økte omsetningen med 16 prosent til 26,05 milliarder kroner, mens brutto driftsresultat (EBITDA) mer enn doblet seg fra 1,48 til 3,12 milliarder. Etter skatt satt Norwegian igjen med 1,14 milliarder, opp fra 246,2 millioner i 2015.

I snitt klarte Norwegian å fylle 87,7 prosent av setene sine i fjor, og belegget er høyest på langdistanserutene. I 2015 var belegget i snitt 86,23 prosent. Antallet passasjerer økte med 14 prosent i fjor til 29,3 millioner.

Norwegians gjeld økte for øvrig fra 17,1 til 21,2 milliarder kroner i løpet av 2016. Selskapet sier at økt produksjon, en styrkelse av kronen mot dollar (flyene er bokført i dollar) og kjøp av eiendeler bidro mest til endringen.

Veksten skjer ute



Norwegian selv hevder de opplever økte markedsandeler på alle de nordiske hovedflyplassene, men det er veksten utenlands som gir luft under Bjørn Kjos sine vinger.

Selskapet selv poengterer at regnskapstallene er «sterkt påvirket av Norwegians vekst internasjonalt», og da særlig på langdistanserutene, samt virksomhetene i Spania og Storbritannia. I disse landene har Norwegian store baser og har blitt en betydelig aktør i markedet.

Totalt har Norwegian hele 23 driftsbaser i Norge og utenlands.

Det er nå mindre enn én av tre Norwegian-passasjerer som kommer fra Norge. Det er nå spanske passasjerer som er nest høyest på listen hos Norwegian, og de har gått fra å utgjøre 10 prosent av passasjerene i fjerde kvartal i 2015 mot rundt 15 prosent i kvartalet vi har lagt bak oss.



– Vi er meget godt fornøyd med at vi i et år med stor internasjonal vekst, etablering i nye markeder og tøff konkurranse leverer selskapets beste resultat noensinne. Gjennom vår globale strategi bidrar vi til lokal verdiskaping og økt sysselsetting der vi flyr, i tillegg til at enda flere får råd til å fly – ikke minst mellom kontinentene, sier Bjørn Kjos i en uttalelse.

Kjos benytter samtidig anledningen til å rose alle de ansatte.

I 2017 planlegger selskapet mer enn 50 nye ruter og skal etter planen øke antallet ansatte med over 2.000, mot dagens