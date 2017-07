Ryanair-sjefen bekrefter mulig trafikkavtale med Norwegian

Oppdateringen ble gitt i forbindelse med at det irske lavprisflyselskapet la frem meget solide tall for første kvartal, der en resultatøkning på 55 prosent var blant høydepunktene.

I spørsmål og svar-delen som etterfulgte resultatfremleggelsen ble O'Leary spurt om en oppdatering på selskapets trafikksamarbeidsavtaler (såkalte feeder-avtaler), og svarte følgende:

– Vi knytter nå sammen Ryanair-flyginger på Fiumicino i Roma og Bergamo i Milano, og har begynt å selge billetter på Air Europe som langdistanseflyginger fra Madrid. Men vi har fortsatt ikke koblet på feed på disse enda, sa O'Leary.

Det er fortsatt tekniske utfordringer knyttet til billettsystemene som gjør at samarbeidene tar tid å få på plass.

– Vi jobber med IT-folkene for å få systemene til å snakke med hverandre. Når vi får til det, vil du nok se oss tilby sammenkoblede flyginger gjennom Madrid til Air Europe. Dette vil også være en pekepinn for andre feeder-avtaler, kanskje med Air Lingus og eller Norwegian, sa den karismatiske iren.

På trappene



Det er ingen hemmelighet at Norwegian og Ryanair i en periode har snust på et mulig samarbeid som innebærer at de reisende på Ryanairs omfattende rutenettverk i Europa kan fraktes videre på Norwegians stadig voksende langdistanseoperasjon.

Senest ved resultatpresentasjonen tidligere denne måneden opplyste administrerende direktør Bjørn Kjos i Norwegian at de venter at én avtale, enten med Ryanair eller Easyjet, kommer på plass i løpet av kort tid.

Slik O'Leary er inne på, etablerte Ryanair i våres et samarbeid med selskapet Air Europe. Her skal rundt 50 Ryanair-ruter til Madrid knyttes sammen med omtrent 20 ruter fra den spanske hovedstaden til Sør- og Nord-Amerika.

Easyjet, som i utgangspunktet kanskje passer Norwegian best med sin tilknytning til Gatwick i London, har på sin side utfordringer knyttet til brexit.

Påskeeffekt



I det forrige kvartalet (selskapet kaller det første kvartal) opplevde Ryanair en økning i sitt netto resultat på hele 55 prosent til 397 millioner euro. Resultatet er påvirket av en påskeeffekt.

Trafikken vokste i perioden med 12 prosent til 35 millioner, mens topplinjen økte med 13 prosent til 1.910 millioner euro.

«Vi er fornøyde med å rapportere en økning på 55 prosent i resultatet etter skatt til 397 millioner euro, men advarer mot at utfallet er påvirket av fraværet av påske i første kvartal året før», sier O'Leary i en kommentar.

«Mens den gjennomsnittlige billettprisen økte med én prosent til litt over 40 euro, var dette grunnet en sterk april (støttet av påsken), motvirket av et svakere pund, lavere bagasje-inntekter, flere passasjerer som benyttet seg av vårt tilbud om to gratis håndbagasje og yield-stimulering etter flere sikkerhetshendelser i Manchester og London».

Selskapet venter fremover en trafikkvekst på 131 millioner, opp én million fra tidligere anslag, for hele 2018. Resultatet for året anslås til mellom 1,40 og 1,45 milliarder euro.