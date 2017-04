Flyselskapet Norwegian har tapt over en halv milliard kroner på flypassasjeravgiften, populært kalt flyseteavgiften, så langt.

Selskapet anslår at det tapte 150 millioner kroner på avgiften bare i første kvartal i år. Det kan få konsekvenser for prisene, og for turismen, advarer selskapets konsernsjef.

– Det er ikke noe særlig smart å innføre passasjeravgifter hvis du skal tenke på turister som kommer inn til landet. De vil fly andre steder, for du må ta det igjen på prisene, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos til E24.

– Det greier du ikke på kort sikt, men kanskje du kan ta inn noe på sikt. Men det er klart, da flyr de andre steder. Turistene flyr mye etter pris, og turistene utgjør 83 prosent av alle som er rundt og flyr i verden, sier Kjos.

Også SAS tapte nær 150 millioner kroner på flypassasjeravgiften i sitt første kvartal, som regnskapsmessig avsluttes i januar.

Flypassasjeravgiften gjorde dermed vondt verre for Norwegian. For selskapets trafikkrapporter har vist over en periode at marginene er under kraftig press.

Sammen med høyere drivstoffavgifter, en svakere krone og andre faktorer bidro dette samlet til at Norwegian i første kvartal leverte sitt dårligste resultat siden flyselskapet tok dagens form på starten av 2000-tallet.

Selskapet mistet også påsken i år, fordi hele påsken havnet i andre kvartal (april).

Norwegians resultat etter skatt er på minus 1,49 milliarder kroner, mot minus 800 millioner kroner i samme kvartal ett år tidligere. Før skatt gikk selskapet med et underskudd på 1,85 milliarder.

Bunnlinjen er enda svakere enn underskuddet etter skatt på 1,3 milliarder kroner som analytikere hadde ventet, ifølge konsensustall fra SME Direkt/TDN Finans.

Kraftig passasjervekst

På den positive siden økte selskapets passasjertall med rundt 14 prosent til 6,7 millioner i først kvartal mot samme periode i fjor, med særlig sterk vekst USA og Sør-Europa.

Frykter konsekvensene av Brexit Kjos tror det svake pundet som følge av britenes avstemning om å forlate EU vil ramme etterspørselen etter flybilletter i Storbritannia fremover. – Vi må forvente svakere etterspørsel i Storbritannia fremover som følge av Brexit, sier Kjos. – Vi kommer sikkert til å se det etter vinteren. Det vil ikke reise så mye folk, spesielt pensjonister, til Spania og Frankrike. De vil få dårligere råd. Det vil være lavere pund, og selv om pundet har gått opp noe nå i det siste så vil det ikke kompensere på langt nær, sier han.

I tillegg klarte Norwegian å senke enhetskostnadene sine med fire prosent mot samme periode i fjor til 0,34 øre per setekilometer. Men dette er før man regner inn økte drivstoffkostnader.

Norwegian økte kapasiteten sin med 24 prosent (antall setekilometer), mens trafikken økte med 23 prosent (antall passasjerkilometer).

I USA har selskapet økt passasjertallet med nær 60 prosent det siste året, og veksten er på over 40 prosent både i Spania og Frankrike. Antallet passasjerer i Italia har vokst nær 40 prosent, mens antallet passasjerer i Storbritannia økte med rundt 20 prosent fra året før.

– Vi flyr nå 50 ruter over Atlanteren, så det er et svært system, sier Kjos.

Til tross for den solide veksten, klarte ikke selskapet å øke billettinntektene sine, for de lå stabilt på fire milliarder. Inntektsøkningen kommer derfor fra andre kilder.

Veksten i omsetningen til Norwegian forklares med en vekst i «ancillary revenues» (salg ombord, setereservasjoner, bagasjeavgifter og lignende) på 117 millioner, og en vekst i andre inntekter på 225 millioner. Ifølge Norwegian-ledelsen kommer økningen i denne siste posten primært av inntekter fra salg av fly, som man deretter leaser tilbake.

Tjener mindre per kilometer

Når antallet passasjerer har vokst mye, uten at billettinntektene følger med, så faller inntekten per passasjerkilometer mye – hele 17 prosent, eller 13 prosent hvis man justerer for endringer i kronekursen.

– Når du går inn med så mye kapasitet i en så kort periode – vi har 60 prosent vekst – er det ikke til å unngå at vi får yield-fall, sier Kjos.

Yield, fyllingsgrad og setekilometer Yield angir inntekten per fløyet passasjerkilometer, eller sete med passasjerbelegg. Fyllingsgraden, eller kabinfaktoren, angir hvor stor andel av flyets seter som er blitt booket. I et fly med 200 seter og en kabinfaktor på 77 prosent vil det dermed være 154 seter med passasjerer. Jo høyere fyllingsgrad, jo bedre. Total kapasitet (ASK) angir hvor mange setekilometer selskapet har fløyet i en periode. Flyr et fly på 200 seter én kilometer har man produsert 200 setekilometer. Inntektsgivende setekilometer (RPK) er antallet setekilometer fløyet der man hadde passasjerer i setene. Deler man RPK på ASK får man fyllingsgraden. Man kan videre regne seg frem til selskapets billettinntekter ved å gange yielden med inntektsgivende setekilometer (RPK).

– På Dreamlinerne, for eksempel, har vi 60 prosent vekst, sier han.

Selskapet etablerer mange nye ruter, og må tilby lave priser for å lokke til seg kunder.

Norwegian tapte rundt 650 millioner kroner på lavere inntekt per passasjerkilometer (yield) i første kvartal. Av dette skyldtes rundt 150 millioner kroner passasjeravgiften, ifølge selskapet.

Første kvartal bringer ofte tap for flyselskapene, og Kjos har tro på at selskapet skal klare seg bedre gjennom resten av året.

– Første kvartal har jo erfaringsmessig sett alltid negative kvartaler, og de andre har stort sett vært positive. Så vi ser ikke noen trendendringer i det, sier Kjos.

Stadig større flåte

Selskapet skal få overlevert ni Dreamliner-fly i 2017. Det fikk levert ett Dreamliner-fly i første kvartal, og får ett til i andre kvartal, mens det kommer fem Dreamlinere i tredje kvartal og to i fjerde kvartal. Neste år får selskapet overlevert 11 Dreamlinere.

Totalt skal selskapet få levert 32 fly i år, og da vil det totalt ha 144 fly i operasjon. Dette skal øke til 163 neste år og 191 i 2019.

Det er mer enn en firedobling på ti år. Ved utgangen av 2007 hadde Norwegian 32 fly i operasjon.

– Da skal jo bunnlinjen gå oppover, sier Kjos.

Reduserer investeringsanlag

Ankomsten av så mange nye fly i år og i årene fremover, gjør at Norwegian må hoste opp rundt 32 milliarder kroner i 2017 og i 2018, ifølge flere analytikere.

Så langt har selskapet benyttet flere finansieringskilder for å klare å betale for alle flyene som er bestilt og leveres jevnt og trutt.

Under kvartalspresentasjonen torsdag kom det frem at Norwegian har redusert det forventede investeringsbehovet i år fra 1,8 til 1,3 milliarder dollar for 2017.

– Det kommer av at vi finansierer på litt andre måter, sier Kjos.

Neste år skal selskapet investere 2,1 milliarder dollar.

Norwegian har solgt syv fly i første kvartal, som selskapet leaser tilbake, og det vurderer å gjøre flere slike handler.

Norwegian vurderer for tiden også milliardinvesteringer i Argentina, men har ikke konkludert med hva det vil gjøre ennå, sier konsernsjefen.

– Argentina er et veldig interessant område, sier Kjos.