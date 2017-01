Saksøker Obama-administrasjonen for å ha gitt Norwegian flytillatelse

Saken oppdateres.

I en pressemelding fra flere fagforeninger kommer det frem at de reiser sak mot Obama-administrasjonen for å ha godkjent den mye omstridte flytillatelsen til Norwegians irske datterselskap Norwegian Air International.

Det var Dagbladet som først meldte om saken.

Representerer 100.000



I pressemeldingen går fagforeningene AFL-CIO, Air Line Pilots Association., Association of Flight Attendants-CWA og Allied Pilots Association til angrep på tillatelsen til Norwegian Air International til å fly mellom Europa og USA. Tillatelsen ble innvilget i begynnelsen av desember.

Ifølge pressemeldingen hevder organisasjonene å representere over 100.000 medlemmer.

Fagforeningens mål er at U.S Court of Appeals i Columbia-distriktet skal endre beslutningen om å la Norwegian Air International fly til USA.

– Amerikanske luftfartsarbeidere og andre har vært klare på at NAI (Norwegian Air International journ.anm.) søknad og forretningsmodell, er designet for å undergrave arbeidsstandarder, strider mot luftfartsavtalen (mellom EU og USA journ.anm.) og at flyselskapet ikke burde få tilgang til det amerikanske markedet, noe avtalen gir, skriver de i pressemeldingen.

– Har ikke noe valg



Videre skriver de at fagforeningene står samlet og er klare til kamp for å få omgjort avgjørelsen.

– Amerikanske luftfartsarbeidere trenger en amerikansk administrasjon som håndhever vår nasjons handelsavtaler, og garantier for rettferdig konkurranse for amerikanske selskaper og deres ansatte, sier kaptein Tim Canoll, president i Air Line Pilots Association.

– I og med at Obama-administrasjonen ikke håndhevet avtalen mellom USA og EU har kvinner og menn i luftfartsindustrien ikke noe annet valg enn å gå til rettslige skritt for å sikre våre jobber mot urettferdig utenlandsk konkurranse, sier han.

I begynnelsen av desember oppfordret fagforeningene USAs påtroppende president, Donald Trump om å reversere vedtaket om å gi Norwegian Air International flytillatelse.