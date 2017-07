Saken oppdateres.

Norwegian slapp torsdag tall som viser en vekst i omsetningen fra 6,63 til 7,77 milliarder kroner i andre kvartal og et brutto driftsresultat (EBITDA) som nesten forsvant, etter å ha falt fra 1,32 milliarder til 58,5 millioner kroner, målt mot samme periode i fjor.

Analytikerne hadde i forkant ventet en omsetningsvekst til 8,2 milliarder og et brutto driftsresultat på 1,0 milliard, ifølge SME Direkt/TDN.

Regnskapet til Norwegian påvirkes i andre kvartal kraftig av at flyselskapet solgte 4,7 millioner av aksjene det eide i Bank Norwegian i slutten av juni (børsnotert i et eget selskap som Norwegian Finans Holding).

Salget reduserte egentlig eierandelen fra 20 til 17,5 prosent, men Norwegian har inngått en aksjelånsavtale (TRS) som eksponerer dem for like mange aksjer som før.

Norwegian annonserte at aksjesalget innebærer en gevinst i regnskapet for andre kvartal på 2,05 milliarder kroner, og at man også oppjusterer bokføringen av verdien av bankaksjene med samme beløp.

Før skatt falt resultatet fra 930,3 til 861,5 millioner kroner.

Aksjegevinsten påvirker resultat etter skatt for Norwegian, som økte fra 745,4 millioner til 1,08 milliarder kroner. Det er langt over analytikernes opprinnelige forventning på 424 millioner kroner.

Uten aksjesalget hadde likevel selskapet gått med en milliard i underskudd i andre kvartal.

Så langt i år har Norwegian drevet med et underskudd på 411,9 millioner, opp fra 54,7 millioner i minus i første halvår i fjor. Da 2016 var over hadde Norwegian fløyet seg inn til et samlet overskudd på 1,14 milliarder.

Kostbar flyleie

Én av hovedgrunnene til at Norwegian så vidt klarte å tjene penger på driften i andre kvartal er økende kostnader, og det er særlig utgiftene til leasing (flyleie) på kort og lang basis som øker. I andre kvartal brukte selskapet 931,3 millioner på dette, mot 641,5 millioner på samme tid i fjor.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos er fornøyd med at flyene hadde et solid belegg i kvartalet og at selskapet siden starten i 2002 nå har fraktet over 200 millioner passasjerer. Han er likevel åpen på utfordringene som har vært i de tre månedene frem til juli:

– Vi har hatt betydelige ekstra kostnader til innleie av fly, høy oljepris og passasjeravgiften i Norge, noe som har hatt en negativ effekt på resultatet. Vi ser imidlertid positivt på utviklingen fremover, både i form av billettsalg og forsalg de nærmeste månedene og nye rutelanseringer, sier Kjos, som også roser de ansatte etter at selskapet vant ytterligere to SkyTrax-priser.

Norwegians samlede trafikktall for kvartalet viser også at driftsmarginene var under et kratig press i kvartalet.

For mens inntekten per passasjerkilometer (yield) og hver setekilometer (enhetsinntekt) falt med tre prosent til henholdsvis 0,41 og 0,36 kroner, så økte enhetskostnaden (per setekilometer) med hele ni prosent til 0,43 kroner. Et lite plaster på såret er at andre inntekter (ancillary) per passasjer økte med fire prosent til 136 kroner.